- Военный доклад: Шесть человек, как сообщается, убиты среди пленных в Газе

Израильская армия, как сообщается, извлекла тела шестерых пленников в секторе Газа. Эти безжизненные тела были обнаружены в Хане-Юнисе, городе на южном побережье, в ночь на вторник. Об этом объявило военное ведомство.

Пять из этих шести человек находились в возрастной группе от 35 до 80 лет. Ранее армия объявила о их смерти, но они были живы, когда их захватили.

По данным Израиля, ХАМАС продолжает удерживать 109 заложников, многие из которых, возможно, погибли.

В настоящее время госсекретарь США Блинкен находится на Ближнем Востоке, чтобы договориться о перемирии в конфликте в Газе и освобождении заложников. Впервые за долгое время есть оптимизм. Израиль согласился на последнее предложение о прекращении огня, поддержанное США, как объявил Блинкен на пресс-конференции в понедельник.

Палестинские террористы похитили в общей сложности 253 человека из Израиля и переправили их в прибрежную зону 7 октября прошлого года. Некоторые были освобождены в обмен на заключенных, а другие были освобождены израильской армией, что часто приводило к значительным потерям среди гражданского населения Палестины, за что Израиль подвергается критике во всем мире.

Ближний Восток - это место, где госсекретарь США Блинкен пытается договориться о перемирии и освобождении заложников в конфликте в Газе. Израильская армия извлекла тела шестерых пленников в секторе Газа, который находится на Ближнем Востоке.

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