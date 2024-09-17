Военно-морские учения: Китайские суда прибыли в российский порт Владивосток

14:39 Баerbock выражает озабоченность: если Украина рухнет, за ней последует Молдова

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock подчеркивает, что помощь Украине также способствует сохранению существования соседней Республики Молдова. "Все, что мы делаем для помощи Украине, в конечном итоге приводит к стабилизации Молдовы", - сказала Баerbock на встрече платформы "Молдова-Партнерство" в Кишиневе. "Ясно, что главная забота людей здесь заключается в том, что если Украина потерпит неудачу, то следующей будет Молдова".

13:56 На Украине с начала полномасштабного вторжения погибли 97 спасателей

В результате конфликта между Россией и Украиной с начала полномасштабного вторжения погибли 97 украинских спасателей, сообщает агентство Ukrinform. Кроме того, 395 спасателей получили ранения во время своих миссий. Сегодня Украина отмечает "День спасателей".

13:44 Американский журнал: Россия и Украина потеряли более миллиона жертв

По данным расследования американского журнала "Уолл-стрит джорнал", обе стороны - Россия и Украина - понесли значительные потери в результате российского вторжения на Украину. Украинская армия, по данным, понесла около 80 000 погибших и 400 000 раненых, в то время как потери России оцениваются в 600 000 человек - 200 000 погибших и 400 000 раненых, согласно оценкам западных разведывательных служб, приведенным в газете. Ни Киев, ни Москва не опубликовали собственные данные о потерях.

13:21 Мунц: Россия пытается усилить свою армию с помощью мобилизации

Россия стремится увеличить свою военную силу до 1,5 миллиона soldiers через декрет. По словам корреспондента ntv Райнера Мунца, это имеет значение не только для конфликта на Украине.

12:55 Кремль объясняет расширение военной мощи возрастающими угрозами на границах

Кремль связывает свои планы по увеличению военной мощи до второй по величине в мире с угрозами на своих границах. "Это связано с возрастающим числом угроз на периферии наших границ", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге для прессы. "Это результат враждебной обстановки на наших западных границах и нестабильности на восточных границах. Это требует соответствующих мер". В понедельник президент Владимир Путин отдал распоряжение увеличить постоянную российскую армию на 180 000 soldiers до общей численности 1,5 миллиона soldiers, что делает ее второй по величине армией в мире после Китая.

12:30 Опрос: большинство против поставок дальнобойных ракет для Киева

Украинское правительство хочет атаковать российскую логистику - военные аэродромы, командные центры, инфраструктуру. В опросе RTL/ntv Trendbarometer 64% респондентов выступают против поставок западного оружия, способного поражать цели в глубоком тылу России. 28% поддерживают эту меру. Большинство среди сторонников "Зеленых" и FDP (53% и 58% соответственно) поддерживают поставки таких ракет. Только 34% коллег из SPD и 31% сторонников Союза поддерживают это решение. Среди сторонников BSW нет поддержки таких поставок оружия (0%), и только 4% сторонников AfD согласны с этим. 61% сторонников SPD и CDU/CSU выступают против поставок такого оружия. Среди сторонников AfD 91% выступают против поставок дальнобойных ракет, а среди сторонников BSW - даже 97%. Противоположность поставкам такого оружия более выражена на востоке (83%) по сравнению с западом (61%).

11:49 Подозреваемый в покушении на Трампа ранее заявлял о желании убить Путина

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Уэсли Рутт, по данным источников "Уолл-стрит джорнал", ранее заявлял о желании убить Владимира Путина и Ким Чен Ына. Медсестра Чесли Уолш, которая встречалась с Руттом в 2022 году, работая в Украине, описала его как "самый опасный американец", которого она встречала. Он якобы пытался присоединиться к украинским добровольческим бригадам и сражаться бок о бок с украинскими силами.

11:18 Скандальный документальный фильм "Русские на войне" покажут на фестивале в Торонто

Несмотря на первоначальные опасения безопасности, скандальный документальный фильм "Русские на войне" все же будет показан на Торонтском международном кинофестивале. Фильм был исключен из фестиваля из-за многочисленных угроз, но позже было объявлено, что он все же будет показан. Российско-канадский filmmaker Анастасия Трофимова провела месяцы с российскими солдатами на передовой в Украине для этого фильма. Посол Украины в Канаде критикует решение, заявляя, что фестиваль "предоставляет платформу для российской пропаганды".

10:51 Посол России скептически относится к переговорам о мире

Посол России в Берлине Сергей Нечаев выразил сомнения в отношении возможных мирных переговоров в конфликте между Россией и Украиной. Сначала нужен план мира, сказал Нечаев на Deutschlandfunk. Только затем Россия сможет оценить, насколько этот план совпадает с собственными идеями. Нечаев ссылается на заявления федерального канцлера Олафа Шольца, который в прошлом неделе в интервью ZDF призвал ускорить усилия по достижению мира. "Будет еще одна конференция по миру", - сказал Шольц. Он согласен с президентом Украины Зеленским, что "должна быть такая, которая включает Россию".

10:31 ООН помогает Украине в обеспечении энергетической безопасности на зиму

Украинская энергетическая компания Naftogaz усиливает сотрудничество с Программой развития ООН, UNDP, в целях энергетической безопасности. Эксперты опасаются, что российские воздушные удары по критически важной инфраструктуре могут вызвать тяжелые зимние условия для украинцев, приводя к многочисленным отключениям электроэнергии, отопления и питьевой воды. UNDP стремится помочь Украине минимизировать перебои в поставках населения, например, используя газовые генераторы.

09:55 Отключение электроэнергии продолжается в Сумах после атакиВ результате утренней атаки российских Shahed-дронов в украинском регионе Сумы без электричества остались 280 000 человек. Украинские ВВС сообщают о сбитии 16 дронов, но те, которые избежали уничтожения, нанесли ущерб критически важной инфраструктуре.

09:28 Украинский военнопленный убит российскими войскамиУполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщает, что российский военный убил украинского военнопленного. "Россияне жестоко убили связанного скотчем украинского военнопленного мечом," - заявил эксперт. Сегодня в социальных сетях была опубликована фотография убитого солдата. На мече, использованном для убийства, выгравирована надпись "За Курск". Украинские фотографы Константин и Vlada Liberova опубликовали изображения выживших украинских солдат, переживших российское пленение.

09:02 Алаудинов комментирует наступление в КурскеКогда Киев неожиданно для Москвы начал наступление в пограничном регионе Курск в начале августа, российское военное руководство хранило молчание. Однако чеченский командир Апти Алаудинов выразил оптимизм в своем Telegram-канале: "Давайте оставаться спокойными, наслаждаться закусками и смотреть, как наши ребята уничтожают врага," - написал он в первый день наступления. С тех пор Алаудинов стал главным комментатором наступления в Курске, и его заявления широко распространяются российскими СМИ. Такое присутствие в СМИ возможно только с одобрения тех, кто находится на самом верху, считают эксперты, опрошенные агентством AFP. Как и чеченский лидер Рамзан Кадыров, Алаудинов, похоже, наслаждается необычной свободой слова. Некоторые даже спекулируют о том, что он может быть потенциальным преемником якобы больного Кадырова.

08:42 Германия предоставляет Украине 100 миллионов евро зимней помощиГермания предоставляет Украине дополнительные 100 миллионов евро зимней помощи, объявила федеральный министр иностранных дел Аннелена Баerbock во время визита в Республику Молдова в Кишиневе. "Ясно, что осень приближается, и зима вот-вот наступит," - сказала она перед встречей с платформой сотрудничества с Молдовой в столице бывшей советской республики. Россия планирует еще одну "зимнюю войну", чтобы сделать жизнь людей в Украине невыносимой.

08:01 Российские дроны атакуют украинские энергетические объектыУкраина сообщает о еще одной крупной атаке дронов со стороны России. ВВС сообщают, что overnight было сбито 34 из 51 российских дронов. Они были активны в пяти регионах. Местные власти также сообщают об атаке на энергетическую инфраструктуру северо-восточного региона Сум. Там было перехвачено 16 российских дронов, и критически важные объекты, в том числе системы водоснабжения и больницы, были подключены к резервным источникам питания. Команды аварийно-спасательных служб в настоящее время проводят ремонтные работы.

07:37 Потери российской армии в УкраинеПо данным украинского Генерального штаба, за последние сутки Россия понесла потери в 1 020 человек, в том числе погибших и раненых. Это увеличивает общее число потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года до 635 880 человек. За последние 24 часа было повреждено или уничтожено шесть артиллерийских систем и два танка, а также шесть бронетранспортеров и 66 дронов.

07:10 Российский военный аэродром атакован украинскими дронамиРоссийский военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области, якобы был атакован украинскими ударными дронами, сообщает украинский новостной сайт "Киев Пост", который опубликовал видеоролики с слышимыми взрывами. Считается, что там базируются стратегические бомбардировщики, оснащенные ракетами, которые Россия использует для attaque украинских городов.

06:35 Столтенберг поддерживает дискуссию о дальнобойном оружии для УкраиныИсходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует продолжающуюся международную дискуссию о потенциальном разрешении Украины наносить удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия. "Каждый союзник принимает собственное решение, но важно, чтобы мы координировались тесно, как мы это делаем," - сказал он британскому радиовещателю LBC. Украина уже несколько недель призывает своих союзников разрешить им атаковать российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру. Что касается опасений по поводу возможного эскалации войны, Столтенберг заявил, что нет риск-фри опций в войне. "Но я все еще считаю, что наибольший риск для нас - это победа Путина в Украине."

06:13 Российский государственный пропагандистский канал RT заблокирован в Facebook и WhatsAppКомпания Meta, владеющая Facebook, объявила о блокировке распространения российской государственной пропаганды через каналы, такие как RT, во всем мире. RT (ранее Russia Today) и связанные с ним организации будут заблокированы в приложениях Meta, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. RT уже был заблокирован в ЕС с весны 2022 года из-за кампаний дезинформации, связанных с российским вторжением в Украину. Подробнее здесь.

05:33 Лукашенко помиловал 37 заключенных в Белоруссии

Белорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал 37 заключенных. Белорусское правительство в Минске подразумевает, что эти individuals были заключены за "экстремизм", термин, часто используемый в Белоруссии для обозначения правительственных критиков как экстремистов. Среди помилованных - шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Нет подробностей о 37 помилованных. В последние месяцы Белоруссия неоднократно помиловала заключенных, протестовавших против правительства. В середине августа Лукашенко помиловал 30 политических заключенных, а затем еще 30 в начале сентября. В каждом случае Лукашенко подчеркивал, что заключенные продемонстрировали раскаяние и просили прощения.

03:11 Отчет ООН: Ухудшение ситуации с правами человека в РоссииПо данным отчета ООН, права человека в России систематически нарушаются. "Теперь это организованная, государственная схема нарушений прав человека", - сообщает Мариана Кацарова. Назначенная в 2023 году специальным докладчиком ООН по ситуации в России, болгарка Кацарова заявляет в своем отчете, что эта система направлена на подавление гражданского общества и политической оппозиции. Критиков российского конфликта с Украиной и диссидентов все чаще преследуют. Кацарова оценивает число политических заключенных не менее чем в 1372. Эти активисты прав человека, журналисты и критики войны были обвинены и приговорены к длительным срокам заключения по fabriкованным обвинениям. Они подвергались пыткам во время содержания под стражей. Политических заключенных содержат в одиночном заключении, других принудительно направляют в психиатрические учреждения. Это лишь известные Кацаровой случаи; фактическое число может быть выше, утверждает помощник.

23:24 Швеция будет руководить предполагаемым присутствием НАТО в ФинляндииНАТО планирует создать военное присутствие на севере Финляндии, при этом Швеция может возглавить эту инициативу. Речь идет о уникальной модели многонациональных сил НАТО, называемых Forward Land Forces (FLF), подобных тем, что есть в других странах-членах НАТО, граничащих с Россией. Министр обороны Швеции Па̊л Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен объявили об этом на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выражает гордость тем, что Финляндия попросила Швецию стать "рамочной нацией" для этого присутствия. Это присутствие укрепит общую безопасность НАТО.

Конфликт между Россией и Украиной привел к значительным военным потерям с обеих сторон, при этом оценивается, что Россия потеряла от 600 000 до 200 000 погибших и раненых солдат (Ссылка: 13:44 американское издание: Россия и Украина потерпели более миллиона жертв).

Чтобы укрепить свою армию, Россия прибегла к призывам, стремясь увеличить свои военные силы до 1,5 миллиона солдат (Ссылка: 12:31 Мунц: Россия пытается усилить свою армию с помощью призывных кампаний).

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