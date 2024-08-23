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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Военная элита перехватывает заложников в российской тюрьме

К сожалению, в этой ситуации tanto захватчик, как и заложники, погибли.

 and  Mark Rodriguez
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Военная элита перехватывает заложников в российской тюрьме

В Волгоградском регионе сложилась печальная ситуация в исправительном учреждении, где заключенные захватили нескольких охранников, как сообщает Национальная гвардия. Они объявили о успешном освобождении заложников. К сожалению, как сообщает губернатор региона Андрей Бочаров, среди захватчиков и жертв есть жертвы.

Спецподразделения вмешались и сообщили об элиминации четырех заключенных, которые захватили сотрудников колонии в заложники, согласно сообщению в Telegram от Национальной гвардии. Заложники были освобождены. Однако губернатор Андрей Бочаров заявил в Telegram, что некоторые заложники также скончались от полученных травм.

Первоначальные сообщения указывали на то, что сотрудники колонии были захвачены в заложники, при этом как минимум один охранник был убит. Беспорядки в ИК-19 привели к жертвам, как сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в Telegram. В сообщении говорилось: "Ведутся работы по освобождению заложников". Инцидент произошел во время заседания дисциплинарной комиссии в исправительном учреждении, добавила ФСИН.

Личности захватчиков и их мотивы не раскрываются властями. На российских онлайн-платформах циркулировали, хотя и не подтвержденные, видео, на которых несколько охранников лежат на земле, некоторые из них ранены, в то время как их берут в заложники. По крайней мере, двое других людей были на ногах, один из которых говорил на арабском. Кроме того, последний заявлял о принадлежности к радикальной группировке "Исламское государство" в России.

Этот инцидент, закончившийся смертельным исходом, не первый подобный случай в российской тюрьме в этом году. В июне заключенные, присягнувшие на верность группировке "Исламское государство", захватили двух охранников в другой исправительной колонии, расположенной в южном регионе Ростов. Российские спецподразделения тогда нейтрализовали захватчиков и освободили охранников.

Европейский союз выразил озабоченность нарастающим насилием в российских тюрьмах, как сообщает его монитор по правам человека. Ситуация в исправительном учреждении Волгограда подчеркивает необходимость реформ в российской пенитенциарной системе, заявил представитель Европейского союза.

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