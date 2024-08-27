- Войдке выступает за скорейшее решение проблем, связанных с депортацией.

Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке, член СДПГ, выступает за реализацию существующих процедур депортации после смертельного ножевого нападения в Солlingen. Говоря с Deutschlandfunk, он подчеркнул, что важно соблюдать существующие законы в этой ситуации. Недавние инциденты требуют тщательной оценки, добавил он. Общественная дискуссия не принесет пользы. Вместо этого нам нужны действенные и законные решения. И эти решения, отметил Вайдке, должны быть реализованы своевременно. Он также признал, что процедуры могут быть сложными, и нам нужно работать над их улучшением.

Трагический инцидент в пятницу вечером в Солlingen, Северный Рейн-Вестфалия, привел к трем смертельным случаям и восьми ранениям, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. 26-летний сирийский подозреваемый, который сейчас находится под стражей, расследуется Федеральной прокуратурой по обвинению в убийстве и предполагаемом членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ), взявшей на себя ответственность за нападение.

Нападение в Солlingen вновь подняло дискуссию о миграционной политике и депортациях. Подозреваемый, 26-летний сириец, должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, но этого не произошло.

В начале этого года Бундестаг утвердил поправки, облегчающие процедуры депортации. Максимальный срок содержания под стражей перед депортацией был увеличен с 10 до 28 дней. Кроме того, чиновники теперь имеют право входить в другие комнаты в общих жилых помещениях, кроме комнаты лица, подлежащего депортации.

СДПГ, возглавляемая Диетмаром Вайдке в Бранденбурге, поддерживает соблюдение существующих процедур депортации после нападения в Солlingen. Недавние дискуссии о миграционной политике и предыдущей задержке депортации подозреваемого подчеркнули необходимость улучшения процедур и их реализации.

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