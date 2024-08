- Войдке высказал критику в отношении министра внутренних дел во время обсуждений депортации.

После нападения в Солingen министр-президент Бранденбурга от СДПГ Диетмар Вайдке дистанцировался от федерального министра внутренних дел Надин Фаэсер в дискуссии об expulsions. Вайдке сочёл призыв своего партийного коллеги к регионам о ужесточении expulsions "неуместным". "Не имеет смысла обвинять друг друга. Все должны внести свой вклад", - сказал Вайдке "Тагесшпигелю". Он не увидел никаких улучшений в федеральном законе для более быстрых выдворений. "Миграционная политика Германии последнего десятилетия заслуживает суда".

Заседание парламента

В пятницу на городском фестивале в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, погибли три человека, а восемь получили ранения в результате нападения мужчины с ножом. Подозреваемый, 26-летний сириец, был задержан. Он должен был быть выслан в Болгарию в прошлом году, но этого не произошло.

Парламент Бранденбурга соберётся на внеочередное заседание по просьбе фракции AfD в четверг, чтобы обсудить последствия инцидента. Обсуждение последствий совпадает с избирательной кампанией: новый парламент будет избран в Бранденбурге 22 сентября.

Фаэсер обвиняет регионы

Фаэсер считает, что регионы несут ответственность за более последовательное выдворение тех, кто подлежит выдворению. "Юридически мы уже создали основу для большего количества отъездов, чтобы те, кто подлежит выдворению, больше не могли избежать депортации", - сказала политик от СДПГ группе Funke. "Ключевым фактором успеха является реализация новых полномочий и правил на местном уровне в регионах".

В начале года Бундестаг ужесточил законы, чтобы облегчить выдворения. Максимальный срок содержания под стражей для выдворения был продлён с 10 до 28 дней. Офицеры также могут входить в дополнительные помещения в общежитиях, а также в комнату того, кто подлежит выдворению.

Министр внутренних дел критикует федеральный закон

Министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (ХДС), который возглавляет конференцию министров внутренних дел, вновь выразил свою критику федерального правительства. Закон, призванный ускорить выдворения, на практике делает это ещё сложнее, сказал Штюбген "Тагесшпигелю".

"Нам нужны соглашения о депортации с странами происхождения, долгосрочные проверки на наших границах и дипломатические контакты с Сирией и Афганистаном", - сказал Штюбген. "Однако crucial factor is that no one is allowed to enter our country at the German borders who comes from a safe third country".

По данным министерства внутренних дел, более 4000 иностранцев в Бранденбурге подлежат выдворению, но большинство из них не могут быть высланы. В прошлом году около 780 человек выехали - в основном добровольно. В первом полугодии 2024 года было около 450. В то же время, однако, в десять раз больше людей прибыло, посетовал министр.

Председатель FDP в земле Цьон Браун обвинил красно-чёрно-зелёное земельное правительство в препятствовании более строгих правил на федеральном уровне. "Земельное правительство систематически блокировало расширение безопасных стран происхождения на страны Магриба в Бундестаге", - критиковал он в качестве примера.

Внеочередное заседание в парламенте Бранденбурга может включать в себя обсуждение усиления мер безопасности на общественных мероприятиях, таких как городские фестивали, с целью предотвращения подобных трагедий в будущем. Несмотря на призывы Фаэсер к более последовательным выдворениям, Диетмар Вайдке от СДПГ предложил, что все, в том числе федеральное правительство, должны внести свой вклад в решение проблемы.

Читайте также: