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Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг

Войдке отказывается от кампании с канцлером

Дитмар Войдке хочет сохранить свою позицию министр-президента Бранденбурга перед выборами в ландтаг, превзойдя AfD. Он не хочет просить помощи у федерального канцлера во время кампании.

 and  Grigoriy Williams
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Минстер-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке (СДПГ) не планирует участие в избирательной кампании...
Минстер-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке (СДПГ) не планирует участие в избирательной кампании с канцлером Германии Олафом Шольцем (СДПГ).

- Войдке отказывается от кампании с канцлером

Минстр-президент Бранденбурга Дитмар Вайдке (СДПГ) отказывается от совместных предвыборных кампаний с федеральным канцлером Олафом Шольцем. На вопрос, планирует ли он совместные мероприятия с известным партийным коллегой, Вайдке сказал в интервью «Handelsblatt»: «Нет. СДПГ Бранденбурга всегда имела счастье опираться на сильных местных личностей».

Вайдке хочет обойти AfD

«Мы выиграли семь земельных выборов, и на восьмом тоже хотим победить», — объяснил Вайдке. Он видит хорошие шансы на это. Речь идет о том, кто будет руководить землей Бранденбург в будущем. «Я хочу и дальше занимать пост министр-президента», — сказал Вайдке. Парламентарий объявил, что связывает свою политическую судьбу на посту с победой своей СДПГ на земльных выборах в сентябре. «Моя цель — победить AfD, и если я проиграю AfD, я уйду», — сказал политик СДПГ.

Другие партии рассчитывают на своих политических звезд

Другие партии перед земными выборами в Бранденбурге делают ставку на своих самых известных лиц в предвыборной кампании. Мерц уже несколько недель агитирует за ХДС. «Зеленые» планируют предвыборные мероприятия с федеральным министром иностранных дел Аннеленой Баerbock и федеральным министром экономики Робертом Хабеком. СВП делает ставку на несколько появлений федерального министра финансов Кристиана Линднера. Канцлеру было бы недолго добираться до предвыборных кампаний в Бранденбурге из своего родного Потсдама.

Фокус Вайдке на обходе AfD на предстоящих выборах в ландтаг контрастирует с тем, как другие партии делают ставку на известных политических фигур для предвыборных кампаний в Бранденбурге. Тем не менее, Вайдке заявил, что примет участие в совместных предвыборных кампаниях с Шольцем, если это будет выгодно СДПГ на выборах в ландтаг.

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