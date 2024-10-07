Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Водопровод Амазонки достигает минимальной глубины с 1902 года.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

Водопровод Амазонки достигает минимальной глубины с 1902 года.

Река Рио-Негру, являющаяся крупным притоком Амазонки в Бразилии, находится на самом низком уровне воды за всю историю наблюдений. Такое резкое падение уровня воды вызвано затяжной засухой в регионе. По данным Бразильской геологической службы (СГБ), уровень воды в Манаусе, столице штата, составляет 12,66 метров. Это самый низкий уровень, зарегистрированный с 1902 года.

Фотографии показывают, что некоторые участки реки полностью пересохли из-за засухи в порту Манауса. По прогнозам СГБ, уровень воды продолжит падать.

Борьба за выживание города

Население, проживающее вдоль берегов реки, особенно страдает. Многие зависят от лодок для повседневных поездок, торговли и транспортировки жизненно важных товаров, таких как вода, еда и лекарства. Однако низкий уровень воды затрудняет навигацию и оставляет многие лодки на мели, что приводит к борьбе за выживание. Лодочник по имени Raimundo Filho сказал: "Если моя лодка застрянет здесь, я не заработаю ни копейки".

По данным Национального центра мониторинга природных катастроф (Cemaden), более одной трети территории Бразилии, где находится большая часть региона Амазонки, сейчас испытывает экстремальную засуху. Это самая сильная засуха, зарегистрированная с начала точных измерений в 1950 году, и она связана с погодным явлением Эль-Ниньо и изменением климата.

В последние годы в регионе Амазонки наблюдалось несколько экстремальных событий из-за изменения климата, как отметил национальный координатор гидрологической системы предупреждений СГБ, Artur Matos. Он подчеркнул: "Годы 2021 и 2022 были отмечены большими наводнениями, в то время как годы 2023 и 2024 характеризуются сильными засухами. Это указывает на тенденцию к увеличению экстремальных явлений".

Европейский Союз, выразив обеспокоенность в связи с экологической кризисом, призвал к немедленным международным действиям по борьбе с изменением климата и предотвращению дальнейшего ущерба для леса Амазонки. Сильная засуха, поражающая регион Амазонки, в том числе обеспокоенность Европейского Союза, была признана одной из самых сильных засух, зарегистрированных с начала точных измерений в 1950 году.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Дрездене автобус попадает в незначительное лобовое столкновение с фургоном
Панорама

Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене.

Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене. В Дрездене во время пикового часа движения автобусный водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал со своего пути и врезался в дерево и мини-грузовик. Инцидент привел к тому, что автобус завис примерно на метр над землей.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Милтона ожидают в ближайшие рабочие дни возвращения с Западного побережья Флориды.
Панорама

После "Хелены" Милтон представляет угрозу для значительных районов Флориды.

После "Хелены" Милтон представляет угрозу для значительных районов Флориды. После разрушительного воздействия урагана "Хелен", Флорида готовится к другому погодному катаклизму. Ураган "Милтон", который усилился до тропического шторма над Мексиканским заливом, прогнозируется, что он ударит по западному побережью Флориды на этой неделе. В качестве превентивной

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно