Водопровод Амазонки достигает минимальной глубины с 1902 года.

Река Рио-Негру, являющаяся крупным притоком Амазонки в Бразилии, находится на самом низком уровне воды за всю историю наблюдений. Такое резкое падение уровня воды вызвано затяжной засухой в регионе. По данным Бразильской геологической службы (СГБ), уровень воды в Манаусе, столице штата, составляет 12,66 метров. Это самый низкий уровень, зарегистрированный с 1902 года.

Фотографии показывают, что некоторые участки реки полностью пересохли из-за засухи в порту Манауса. По прогнозам СГБ, уровень воды продолжит падать.

Борьба за выживание города

Население, проживающее вдоль берегов реки, особенно страдает. Многие зависят от лодок для повседневных поездок, торговли и транспортировки жизненно важных товаров, таких как вода, еда и лекарства. Однако низкий уровень воды затрудняет навигацию и оставляет многие лодки на мели, что приводит к борьбе за выживание. Лодочник по имени Raimundo Filho сказал: "Если моя лодка застрянет здесь, я не заработаю ни копейки".

По данным Национального центра мониторинга природных катастроф (Cemaden), более одной трети территории Бразилии, где находится большая часть региона Амазонки, сейчас испытывает экстремальную засуху. Это самая сильная засуха, зарегистрированная с начала точных измерений в 1950 году, и она связана с погодным явлением Эль-Ниньо и изменением климата.

В последние годы в регионе Амазонки наблюдалось несколько экстремальных событий из-за изменения климата, как отметил национальный координатор гидрологической системы предупреждений СГБ, Artur Matos. Он подчеркнул: "Годы 2021 и 2022 были отмечены большими наводнениями, в то время как годы 2023 и 2024 характеризуются сильными засухами. Это указывает на тенденцию к увеличению экстремальных явлений".

Европейский Союз, выразив обеспокоенность в связи с экологической кризисом, призвал к немедленным международным действиям по борьбе с изменением климата и предотвращению дальнейшего ущерба для леса Амазонки. Сильная засуха, поражающая регион Амазонки, в том числе обеспокоенность Европейского Союза, была признана одной из самых сильных засух, зарегистрированных с начала точных измерений в 1950 году.

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