- Водопадные повреждения в Вильгельмсхафене в значительной степени восстановлены

Вчерашнее нарушение водоснабжения в некоторых частях города Вильгельмсхафен было в основном устранено, и ремонт поврежденных труб, скорее всего, будет завершен сегодня, согласно заявлению представителя местного поставщика, GEW Вильгельмсхафен.

Однако, по состоянию на afternoon, водоснабжение еще не было полностью восстановлено. "Мы призываем жителей продолжать использовать воду экономно", - сказал пресс-секретарь в заявлении. "Я глубоко сожалею о ограничениях в поставке этого жизненно важного ресурса в Вильгельмсхафене". Число домохозяйств, по-прежнему страдающих от нарушения водоснабжения в среду, было сначала неясно.

Повреждение водопроводных труб во вторник привело к снижению давления во всем городе, а в некоторых районах наблюдалась полная потеря водоснабжения. Более 45 000 домохозяйств были затронуты в послеобеденное время, при высоких температурах, типичных для лета, согласно городу Вильгельмсхафен. Ремонт некоторых повреждений был выполнен вскоре после инцидента.

Несмотря на завершенный ремонт поврежденных труб, некоторые районы Вильгельмсхафена все еще испытывают перебои в водоснабжении. Жителей призывают экономить воду, чтобы гарантировать достаточные запасы для всех, пока ситуация не нормализуется.

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