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Федеральные земли ГерманииНовостиМорское судоходство

Водолазный корабль, восстановленный после трех попыток

Корабль, наполненный водой, сдается в Даніубе в Пассау. Две спасательные операции терпят неудачу – на третьей попытке, она удается.

 and  Mark Rodriguez
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Пароход, конкретно моторка, погрузился в Дунае близ Пассау в пятницу.
Пароход, конкретно моторка, погрузился в Дунае близ Пассау в пятницу.

- Водолазный корабль, восстановленный после трех попыток

Пять дней спустя после инцидента на Дунае в Пассау, где баржа затонула, обломки были подняты. В ранние утренние часы среды баржа была осушена, как объявил представитель полиции. В настоящее время обломки баржи видны на поверхности места происшествия и должны быть удалены в ближайшие дни. Ранее предпринятые попытки спасения закончились неудачей.

Причина, по которой баржа затонула в пятницу, сначала была неясна. Как сообщил представитель, в ходе осмотра в среду были выявлены различные неисправности. Точной причины затопления по-прежнему нет.

По данным полиции, ущерб оценивается в высокие шестизначные цифры. Представитель подтвердил, что экологических повреждений нет: разлившееся дизельное топливо с баржи было собрано с помощью нефтяных барьеров.

После оценки ущерба были сделаны приготовления для отправки баржи на судоремонтный завод. Стоимость транспортировки поврежденной баржи, как ожидается, существенно добавит к общей сумме расходов.

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