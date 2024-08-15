- Водная полиция продолжает поиски пропавшего в Ванзее

Полиция продолжает поиски пропавшего человека в Ваньзее Берлина. 29-летний мужчина был на весельной лодке с друзьями в среду, когда, по словам представителя полиции, он, якобы, попал в воду и утонул на глазах у своих друзей. Друзья сразу же позвонили в полицию.

После этого начался двухчасовой интенсивный поиск, в котором участвовали пожарные, водная полиция, спасатели и дайверы. Но он не увенчался успехом. В четверг поиски продолжались. Если мужчина не будет найден, поиски возобновятся в пятницу, с участием дайверов, как сообщается.

Друзья выразили свою озабоченность полиции после того, как их друг пропал. Несмотря на усилия нескольких служб экстренной помощи, пропавший мужчина так и не был найден, и полиция продолжает его поиски.

Читайте также: