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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Водитель в инвалидной коляске, находящийся на федеральной трассе под воздействием алкоголя.

В течение суток сотрудники правопорядка задержали двоих нетрезвых водителей электромобилей, предназначенных для инвалидов, на федеральной автодороге. Для управления такими транспортными средствами не требуется стандартных водительских прав.

 and  Anne Legman
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Правоохранители задержали нетрезвого оператора инвалидной коляски дважды в течение 24-часового...
Правоохранители задержали нетрезвого оператора инвалидной коляски дважды в течение 24-часового периода вдоль B192.

- Водитель в инвалидной коляске, находящийся на федеральной трассе под воздействием алкоголя.

В течение 24-часового периода сотрудники правоохранительных органов дважды выдворили пьяного водителя инвалидной коляски с федеральной трассы 192, расположенной недалеко от Варяна на Мюрите. Первый инцидент произошел ранним утром во вторник. Уровень алкоголя в крови 61-летнего человека составлял якобы 1,6 промилле, как сообщили правоохранительные органы. Во второй раз, ночью, прибор показал результат 1,5 промилле.

Этот человек был запрещен продолжать свою поездку, как было указано. Однако полиция не смогла изъять его водительское удостоверение, поскольку такие инвалидные коляски для людей с ограниченными возможностями не требуют его. Вместо этого 61-летнему было выдано предписание за вождение в нетрезвом виде. В обоих случаях полиция получила информацию от других участников дорожного движения.

Несмотря на отсутствие водительских прав из-за природы его инвалидной коляски, мужчина столкнулся с штрафами в сфере [транспорта и связи], получив предписания за свои опьяненные действия на федеральной трассе 192. Инциденты его нетрезвого управления коляской широко освещались среди участников дорожного движения, подчеркивая важность ответственного поведения на дорогах.

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