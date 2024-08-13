- Водитель педелика погиб после падения в канализацию

67-летний велосипедист на электросамокате погиб, упав в люк в Штутгарте. В понедельник вечером в районе Цуффенхаузен он потерял контроль над своим средством передвижения по неизвестным причинам, как сообщили полицейские. Он съехал с дороги влево и упал. 67-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

ДТП привело к тяжёлым травмам велосипедиста, что в итоге привело к его трагической смерти в больнице. В инциденте участвовал велосипедист, который потерял контроль над своим электросамокатом и упал в люк.

Читайте также: