- Водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в электрическую трубу, четыре человека получили серьезные ранения.

Пьяный водитель врезался в столб в Элльфельде (район Фогтланд). 64-летняя женщина-водитель, сопровождаемая тремя пожилыми пассажирами в возрасте 66, 69 и 72 лет, получила серьезные травмы в результате столкновения в воскресенье вечером, как сообщили в понедельник полицейские из Цвиккау.

По словам сотрудников полиции, женщина въехала во двор частного дома, сделала широкий поворот и попыталась покинуть территорию. По всей видимости, она потеряла контроль над автомобилем, который задел дерево, прежде чем столкнуться со столбом на выходе.

Тест на алкоголь, проведенный на месте аварии, показал, что уровень алкоголя в крови водителя составлял 1,82 промилле. Права на управление транспортным средством были изъяты, а ущерб оценен примерно в 25 000 евро.

Несмотря на заявления водителя о том, что она не помнит инцидента, другие свидетели подтвердили версию событий, предоставленную полицией. Столкновение со столбом причинило значительный ущерб автомобилю и другим объектам, расположенным во дворе.

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