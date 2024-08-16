- Водитель инвалидной коляски подвергся нападению в Фленсбурге

Женщина 42 лет в инвалидной коляске была атакована и ограблена в Фленсбурге. Женщину сначала доставили в больницу, но later выпустили, как сообщалось в пятницу. Она сообщила, что в четверг на станции к ней подошёл мужчина. Позже он последовал за ней, толкнул её из инвалидной коляски и убежал с её чемоданом в неизвестном направлении.

Подозреваемый описан как примерно 1,80 м ростом, с неопрятным видом и плохо говорящий по-немецки. Криминальная полиция взяла расследование на себя.

Инцидент во Фленсбурге классифицирован как тяжкое преступление из-за нападения и ограбления. Сообщество призывается быть бдительным против подобных инцидентов, чтобы гарантировать безопасность.

Читайте также: