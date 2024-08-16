Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиТравма тела

Водитель автобуса после смертельной аварии: свет был зеленый

Цвет, который показало светофор при пересечении автобусом, является решающим в этом случае. Однако версии событий прокурора и подозреваемого очень отличаются друг от друга.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Водитель автобуса, предположительно проехавший на красный свет и بمثابة смертельного ДТП, отрицает...
Водитель автобуса, предположительно проехавший на красный свет и بمثابة смертельного ДТП, отрицает обвинение на начале своего суда в местном лье Франкфурта.

- Водитель автобуса после смертельной аварии: свет был зеленый

На суде над водителем автобуса, обвиняемым в проезде на красный свет и причинении смертельного ДТП, 33-летний подсудимый опроверг обвинение на открытии процесса в районном суде Франкфурта. "Свет был зеленым", - сказал он, добавив: "Без сомнения". Его обвиняют в неосторожном убийстве и причинении телесных повреждений. Прокуратура считает, что свет был красным не менее 24 секунд, когда автобус пересек линию.

Женщина умерла в скорой помощи

В дневном ДТП 9 сентября 2019 года в районе Родельхайм Франкфурта его автобус столкнулся с машиной, поворачивающей из противоположного направления. Машину отбросило примерно на 30 метров. 59-летняя мать водителя машины, сидевшая на пассажирском сиденье, получила тяжкие телесные повреждения и later скончалась в скорой помощи по дороге в больницу. У нее были проблемы с сердцем и легкими, согласно обвинительному заключению.

Пассажиры и водитель автобуса ранены

Четыре женщины в автобусе получили ранения, две из них - тяжкие. Среди них была беременная женщина, у которой был перелом в поясничном отделе позвоночника. Она все еще испытывает боль, как она свидетельствовала. Водитель автобуса также получил ранения, в его глаз попали осколки стекла. Сейчас он в порядке и продолжает водить автобус по маршруту аварии.

Приговор ожидается вскоре

Разбирательство продолжитcя в следующую среду с допросом свидетелей. Согласно первоначальному плану, приговор будет оглашен в тот же день.

59-летняя женщина получила телесные повреждения во время столкновения автобуса и, к сожалению, скончалась в скорой помощи. Несмотря на утверждение водителя автобуса, что свет был зеленым, свидетельские показания и видеодоказательства указывают на то, что свет был красным в течение длительного времени, что, возможно, способствовало тяжести травм.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Состояние Кубка мира по турниру The Masters поддерживается.
Федеральные земли Германии

Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года.

- Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года. Известные Соревнования в Котбусе, расположенные на периферии Олимпийских игр в Париже, вновь получили престижный титул этапа Кубка мира от Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) на период с 2025 по 2028 год. Это престижное мероприятие состоится с 20 по 23 февраля

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.
Федеральные земли Германии

Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

В окрестностях Дрездена, в лесу Тарандт, спрятаны исторические сокровища. Эта охотничья хижина первоначально была построена для Веттинера и впоследствии способствовала научно-исследовательским работам. Сейчас она просыпается после долгого сна.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

В глазах американских оценщиков, переговоры в Дохе проходили в благоприятной обстановке....
Политика

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе.

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе. В то время как мировые державы стремятся к соглашению о перемирии в переговорах по Газе, регион остается нестабильным. Предложение о новом компромиссе представлено ХАМАСу в Дохе, но организация отвергает это предложение и твердо придерживается своих конечных требований. Переговоры о перемирии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Некоторые исследования предполагают, что некоторые точки у южного полюса Луны создают идеальные...
Главные темы

Исследователи предлагают превратить Луну в спасательное судно

Исследователи предлагают превратить Луну в спасательное судно Земное биоразнообразие стремительно сокращается. Если не принять мер, некоторые виды животных и растений могут навсегда исчезнуть. Ученые предложили инновационное решение для сохранения видов: превратить Луну в ковчег. Эта революционная концепция была представлена в журнале "BioScience". Предложенный метод сохранения генетического материала или

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно