- Водитель автобуса после смертельной аварии: свет был зеленый

На суде над водителем автобуса, обвиняемым в проезде на красный свет и причинении смертельного ДТП, 33-летний подсудимый опроверг обвинение на открытии процесса в районном суде Франкфурта. "Свет был зеленым", - сказал он, добавив: "Без сомнения". Его обвиняют в неосторожном убийстве и причинении телесных повреждений. Прокуратура считает, что свет был красным не менее 24 секунд, когда автобус пересек линию.

Женщина умерла в скорой помощи

В дневном ДТП 9 сентября 2019 года в районе Родельхайм Франкфурта его автобус столкнулся с машиной, поворачивающей из противоположного направления. Машину отбросило примерно на 30 метров. 59-летняя мать водителя машины, сидевшая на пассажирском сиденье, получила тяжкие телесные повреждения и later скончалась в скорой помощи по дороге в больницу. У нее были проблемы с сердцем и легкими, согласно обвинительному заключению.

Пассажиры и водитель автобуса ранены

Четыре женщины в автобусе получили ранения, две из них - тяжкие. Среди них была беременная женщина, у которой был перелом в поясничном отделе позвоночника. Она все еще испытывает боль, как она свидетельствовала. Водитель автобуса также получил ранения, в его глаз попали осколки стекла. Сейчас он в порядке и продолжает водить автобус по маршруту аварии.

Приговор ожидается вскоре

Разбирательство продолжитcя в следующую среду с допросом свидетелей. Согласно первоначальному плану, приговор будет оглашен в тот же день.

59-летняя женщина получила телесные повреждения во время столкновения автобуса и, к сожалению, скончалась в скорой помощи. Несмотря на утверждение водителя автобуса, что свет был зеленым, свидетельские показания и видеодоказательства указывают на то, что свет был красным в течение длительного времени, что, возможно, способствовало тяжести травм.

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