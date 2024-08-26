Вода может деградировать или загрязняться, что приводит к ее ухудшению качества.

Стекло или пластик: полупустая бутылка с водой - обычное зрелище. Можно ли пить из неё или она испортится, как и другие скоропортящиеся продукты?

Вода - жизненно важный элемент для нашего существования. Медицинская промышленность рекомендует потреблять не менее 2 литров этой жизненной жидкости в день, особенно в жаркие сезоны. В результате многие люди держат полупустые бутылки с водой - на прикроватной тумбочке, столе или в машине. Может показаться безобидным пить из полупустой бутылки, но может ли она испортиться?

В теории, бутилированная вода - это строго регулируемый пищевой продукт. При условии, что бутылка не подвергалась воздействию экстремальных температур или прямого солнечного света, её можно безопасно пить, даже если она стояла в течение длительного времени. Тем не менее, у бутилированной воды есть срок годности (BBE), который составляет от 2 лет в стеклянных бутылках до 1 года в бутылках из PET. Если хранить её в прохладном темном месте, например, в холодильнике, бутилированная вода обычно остается пригодной для питья даже после истечения срока годности.

Но что насчет открытых бутылок? Как только в бутылку попадает кислород, вкус воды меняется со временем из-за снижения pH, что приводит к кисловатому вкусу. Хотя это не опасно, кислотность меняет вкус воды.

С точки зрения здоровья, лучше всего как можно быстрее выпить содержимое открытой бутылки с водой. В бутылку могут попасть бактерии через слюну, если пить прямо из неё. Также может расти бактериальная флора, если бутылку делить с другими людьми, что может навредить здоровью.

Бактерии и микробы в водопроводной воде

Многие люди полагаются на водопроводную воду как на основной источник жидкости, так как она доступна и более экологична, чем бутилированная вода. Тем не менее, как и бутилированная вода, водопроводная вода тоже имеет срок годности.

Хотя вода сама по себе неразрушима и состоит только из кислорода и водорода, водопроводная вода может контактировать с бактериями окружающей среды, когда её набирают из крана. По данным Немецкого федерального центра питания (BZFE), это не проблема, так как факторы, такие как тепло, солнце и нечистые контейнеры, могут повысить уровень бактерий в воде.

Срок годности водопроводной воды зависит от правильного хранения. Если хранить её в чистых контейнерах и избегать длительного воздействия прямого солнечного света, её можно пить безопасно в течение длительного времени. Регулярно чистите многоразовые бутылки для воды в посудомоечной машине и ограничьте количество раз, когда вы наполняете бутылки из PET. В целом, риск для здоровья от бактерий или микробов для здоровых людей невелик, а худшее, что может произойти, - это неприятный вкус воды.

В некоторых городах потребительские центры предлагают регулярные тесты качества воды из водопровода. Чтобы продлить срок годности бутилированной воды, рекомендуется хранить её в контейнерах, специально разработанных потребительскими центрами, которые предназначены для сохранения вкуса и срока годности воды.

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