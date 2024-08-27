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Во втором квартале Германия пережила значительное сокращение своего экономического роста.

В tulajdonстве Германииაკidylный рост экономики в 2 кв. показал небольшое снижение. Федеральное статистическое управление в Висбадене сообщает, что ВВП страны сократился на 0,1% с апреля по июнь по сравнению с предыдущим кварталом. Эти данные совпадают с первоначальной оценкой. В то же время...

 and  Alex Stellmacher
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Во втором квартале Германия пережила значительное сокращение своего экономического роста.

В течение первых трех месяцев, охватывающих период с апреля по июнь, наблюдалось существенное снижение инвестиций в оборудование и строительство, согласно данным: инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства упали на 4,1%, а инвестиции в строительство снизились на 2,0%.

Не было никакого положительного импульса от внешней торговли, как отмечалось в отчете: экспорт товаров и услуг слегка сократился на 0,2% во втором квартале, в то время как импорт оставался стабильным.

Частное потребление упало на 0,2%, начав год с роста на 0,3%. С другой стороны, расходы правительства на потребление значительно выросли на 1,0%, поддерживая стабильный уровень расходов на потребление в целом.

Согласно данным опросов компаний GfK и Института рыночных решений в Нюрнберге, потребители в Германии экономят деньги, что привело к существенному снижению потребительского доверия в августе. "Воодушевление, вызванное победой Германии на чемпионате Европы по футболу, оказалось всего лишь кратковременной вспышкой", - заявили они.

По данным опроса Института Ifo, экспортный сектор не стимулирует рост экономики в настоящее время: настроение в отрасли продолжало ухудшаться в августе. "Экспортеры не получают выгоды от экономического роста в других европейских странах", - сказал Клаас Вольhraбе, глава опросов Института Ifo.

Экономический прогресс Германии отстает от многих международных государств, согласно данным. Например, ВВП ЕС в целом вырос на 0,3%, в то время как Испания и Франция показали рост 0,8% и 0,3% соответственно. США показали рост 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Экономика начала летний квартал с июля по сентябрь "без особого импульса", как отметил главный экономист KfW банка развития Фритци Кёлер-Гейб. Однако она оптимистично настроена в отношении незначительного экономического роста в третьем квартале.

Аналитик ING Карстен Брзески остается оптимистичным в отношении второй половины года. Самый высокий реальный рост заработной платы за десять лет может побудить потребителей потратить больше денег, сказал он. Кроме того, запасы высоки: "Даже незначительное улучшение заказов в промышленности может обратить цикл запасов и стимулировать рост промышленного производства".

Кёлер-Гейб ожидает постепенного восстановления экономики Германии в ближайшие кварталы; годовой рост на следующий год, по ее прогнозам, будет существенно положительным. Она также отметила увеличение покупательной способности доходов домохозяйств и потенциальную стабилизацию бизнес-инвестиций.

Реальные заработные платы выросли на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом в первом квартале и на 5,3% для средних чистых заработков во втором квартале, согласно статистике. Это в основном связано с более высокими соглашениями о заработной плате из-за инфляции и выплатой налоговых премий на компенсацию инфляции.

Несмотря на снижение инвестиций в оборудование и строительство, что может привести к снижению валового внутреннего продукта Германии, экспортный сектор не стимулирует рост экономики так, как ожидалось. В результате экономический прогресс Германии отстает от многих международных государств.

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