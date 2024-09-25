Во всем мире все большее число детей страдают близорукостью.

В последнее время все больше молодых людей во всем мире страдают близорукостью, и уже каждый третий подвержен этому заболеванию. Эта тенденция быстро растет, как показало недавнее исследование. К 2050 году ожидается, что более 740 миллионов детей и подростков по всему миру будут страдать близорукостью, что составит примерно 40% от общего числа людей в возрасте пяти лет и старше.

Эти прогнозы сделала команда из Университета Сунь Ят-сен в Гуанчжоу, Китай, опубликованные в "Британском журнале офтальмологии". Анализируя данные более чем 5,4 миллионов молодых людей в возрасте от 5 до 19 лет из 50 стран, в том числе более 1,9 миллиона близоруких, команда пришла к выводу, что близорукость чаще всего развивается в детстве и может привести к нечеткому зрению вдаль. Хотя генетика играет определенную роль, резкий рост близорукости в основном связывают с изменениями образа жизни, такими как увеличение времени, проведенного в помещении, и использование экранов.

Различия по возрасту и полу

Частота близорукости значительно выросла с 1990 по 2023 год, при этом доля страдающих молодых людей оставалась стабильной на уровне около 24-25% между 1990 и 2010 годами. Темп роста ускорился после 2010 года, достигнув 36% в 2023 году.

Пол также играет роль: девочки страдают близорукостью чаще, чем мальчики, что исследователи связывают с факторами, такими как меньшее время, проведенное на улице, и более высокая вовлеченность в деятельность, требующую близкого фокусирования. Более длительное образование и проживание в городских районах также увеличивают риск близорукости.

Глобальная проблема

Близорукость может стать "глобальной проблемой здравоохранения" в будущем, предупреждает исследование. Это особенно актуально для стран с низким и средним уровнем дохода на душу населения, где ожидается более высокий рост. К 2050 году в Азии ожидается самая высокая распространенность - 69%, вероятно, из-за более раннего начала обучения в школе.

Между 1990 и 2023 годом Япония и Южная Корея имели самую высокую распространенность, с почти 86 и 74% соответственно. За ними следуют Россия, Сингапур и Китай с показателями распространенности 46%, 44% и 41% соответственно. С другой стороны, в некоторых африканских странах, таких как Уганда и Буркина-Фасо, распространенность была ниже, около 1,3% каждая. В Парагвае исследование сообщает, что менее 1% молодых людей страдают близорукостью.

Угрожающие прогнозы свидетельствуют о том, что к 2050 году более 740 миллионов детей и подростков по всему миру будут страдать близорукостью, что составит примерно 40% от общего числа людей в возрасте пяти лет и старше. Высокий уровень распространенности, вероятно, связан с изменениями образа жизни, при этом генетика играет второстепенную роль, а увеличение времени, проведенного в помещении, и использование экранов являются основными факторами.

В свете высокой распространенности и прогноза о том, что близорукость может стать "глобальной проблемой здравоохранения", особенно в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения, важно повышать осведомленность о рисках, связанных с близорукостью, и поощрять активности на свежем воздухе и умеренное использование экранов среди детей.

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