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Во всем мире растет тенденция к тому, что у детей развивается близорукость.

Приблизительно 70% чего-либо достижимо к 2050 году.

 and  Lauren Adams
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В последние годы среди пятилетних детей наблюдается рост близорукости.
В последние годы среди пятилетних детей наблюдается рост близорукости.

Во всем мире растет тенденция к тому, что у детей развивается близорукость.

Примерно треть молодых людей во всем мире СЕЙЧАС сталкиваются с миопией, и эта проблема растет тревожными темпами. К 2050 году число детей и подростков, страдающих миопией, может возрасти до астрономических 740 миллионов, как заявила группа исследователей из Университета Сунь Ят-сен в Гуанчжоу, Китай, в "Британском журнале офтальмологии". Это составляет около 40% детей и подростков во всем мире в возрасте 5 лет и старше.

Группа, возглавляемая Яйюн Чен, проанализировала опросы и правительственные отчеты из 50 стран мира. Их исследование включало данные более 5,4 миллиона детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, из которых более 1,9 миллиона страдали миопией.

Миопия обычно развивается в детстве, когда дальние объекты кажутся размытыми. Хотя генетика может играть определенную роль, эксперты в основном связывают недавний рост с изменениями в поведении, такими как увеличение времени, проведенного в помещении, и использования экранов.

Вариации по возрасту и полу

Частота миопии значительно возросла между 1990 и 2023 годами. Хотя доля пострадавших детей и подростков оставалась относительно стабильной на уровне 24-25% между 1990 и 2010 годами, тенденция ускорилась в последующие годы. В 2023 году 36% детей и подростков страдали миопией.

Также существуют различия между полами. Девочки несколько более восприимчивы к миопии, чем мальчики, что исследователи объясняют тем, что девочки проводят меньше времени на улице и больше времени, сосредоточившись на ближних объектах. Более длительное образование и проживание в городских районах также повышают риск миопии.

Глобальная проблема

Миопия может превратиться в "глобальную проблему здравоохранения" в будущем, предупреждает исследование. Страны с низким и средним уровнем дохода на душу населения, скорее всего, столкнутся с более существенным ростом, чем страны с высоким уровнем дохода на душу населения. В частности, Азия, как ожидается, будет иметь самую высокую распространенность, достигнув 69% к 2050 году.

Между 1990 и 2023 годами миопия была наиболее распространена в Японии и Южной Корее, затрагивая почти 86 и 74% населения соответственно. Россия, Сингапур и Китай также столкнулись с высокими показателями, с 46%, 44% и 41% соответственно. Исследователи зарегистрировали миопию реже в различных африканских странах, таких как Уганда и Буркина-Фасо, с 1,3% и 1,3% соответственно. В Парагвае менее 1% детей и подростков были затронуты, согласно исследованию.

Дети во всем мире особенно страдают от роста миопии, составляя значительную часть прогнозируемых 740 миллионов человек с миопией к 2050 году. Девочки, проводящие меньше времени на улице и больше времени, сосредоточенные на ближних объектах, более восприимчивы к миопии, чем мальчики.

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