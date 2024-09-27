Во время визита Зеленского в США: встреча с бывшим президентом Трампом в Trump Tower

Во время визита Зеленского в США он встречается с Трампом в Trump Tower.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим американским президентом и республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом во время своего визита в США. Они собрались в небоскребе Трампа в Нью-Йорке, как сообщают американские СМИ. "Для меня честь видеть вас здесь", - якобы сказал Трамп. "Мы согласны, что конфликт в Украине должен прекратиться", - якобы упомянул Зеленский.

Трамп объявил о встрече накануне на брифинге для прессы. Зеленский был инициатором встречи, заявил Трамп. Последняя встреча состоялась примерно пять лет назад. Стремясь к повторному избранию в ноябре, Трамп неоднократно критиковал существенную финансовую и военную помощь, оказанную США Украине. Если он будет переизбран, он неоднократно обещал немедленно прекратить конфликт, не уточняя, какие стратегии он будет применять.

В настоящее время в США на Генеральной ассамблее ООН, Зеленский также провел переговоры с действующим президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, демократическим кандидатом в президенты, чтобы добиваться дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе против России.

Во время встречи в Trump Tower Зеленский поблагодарил Трампа за объявление о их встрече накануне. Несмотря на пятилетний перерыв с последней встречи, Зеленский искал поддержку Трампа в разрешении конфликта в Украине, продолжая свой визит в США на Генеральную ассамблею ООН.

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