Во время своей кампании Трамп постоянно нацеливался на Харриса, сохраняя непоколебимое внимание на Байдена.

Трамповская кампания выбрала враждебный подход к вице-президенту Камале Харрис, организовав серию митингов в ключевых штатах с ограниченным количеством участников и усиленными мерами безопасности. Цель - противодействовать демократическому съезду, запустив критику в области политики, что советовали союзники Трампа в последние недели.

Однако передача президентской должности не проходит для Трампа гладко, судя по словам его советников.

Один из советников, отвечая на вопрос, будет ли Трамп смотреть речь Байдена в понедельник вечером, просто сказал: "Конечно".

Трамп часто использует социальные сети, чтобы выразить обеспокоенность тем, что Байден отказывается от гонки, не имея на то веских оснований. Он неоднократно намекал, что Байден может вернуться в гонку, пока виртуальное подсчет голосов демократических делегатов не опровергло это.

"Я думаю, он немного ностальгирует по тому, как обстояли дела месяц назад", - сказал республиканский чиновник, недавно говоривший с Трампом.

Первое событие Трампа на заводе по производству в Пенсильвании, на котором присутствовало около 150 человек, показало попытку придерживаться экономически и энергетически ориентированной риторики, рекомендованной его советниками.

Но внезапно, всего за несколько часов до мероприятия, Трамп потребовал включить в свою речь раздел.

Республиканцы Палаты представителей опубликовали отчет, призывающий к импичменту Байдена. Несмотря на расследование, длившееся несколько месяцев, отчет не выявил никаких доказательств того, что в качестве вице-президента Байден участвовал в деятельности, выгодной для партнеров по бизнесу своего сына.

Несмотря на незначительность отчета, Трамп настоял на том, чтобы упомянуть его в своей речи.

"Я сказал: 'Нет, я хочу поговорить об этом, но кратко'. Это так грустно, потому что он будет делать свою речь tonight, и они не называют его 'Проплаченным Джо' зря", - сказал Трамп во время своего выступления в Йорке.

На протяжении всей своей речи Трамп лично атаковал Харрис и сосредоточился на ее отце, Дональде Харрисе, профессоре-экономисте, ушедшем на пенсию из Стэнфордского университета.

"Он марксистский профессор. Можете ли вы себе представить? Думаю ли я, что они совершили переворот против Джо Байдена? Я бы хотел знать, знают ли они, откуда она, откуда она родом, каковы ее идеологии. Но вы можете увидеть это немного через этого сумасшедшего", - сказал Трамп, имея в виду Харрис.

Комментарии Трампа о происхождении Харрис следуют за его неоднократными вводящими в заблуждение нападками на расовую идентичность Харрис. В прошлом месяце Трамп ложно заявил, что Харрис - дочь иммигрантов из Ямайки и Индии - "только продвигает индийское наследие" и "только недавно стала черной". Харрис открыто признавала как свою черную идентичность, так и индийское наследие.

Трамп также высмеивал смех Харрис.

"Между его движением и ее смехом много сумасшествия. Я бы сказал, что это на шаг дальше, чем странно. Странно - это приятное слово по сравнению с этим", - сказал Трамп о Байдене и Харрис, ссылаясь на недавнюю критику Харрис и других демократов, которые назвали Трампа и его напарника ДжД Вэнса "странными".

На заводе по производству в Йорке Трамп изобразил себя союзником рабочих по производству, осуждая экономические политики Харрис как "регуляторский джихад, направленный на закрытие электростанций по всей Америке".

Трамп также ложно заявил о победе в деле о классифицированных документах, утверждая, что он "полностью оправдан", после того как окружной судья США Эйлин Канн отстранила дело против него. Канн постановила, что назначение специального прокурора Джека Смита, который выдвинул обвинения против Трампа, было неконституционным. Однако Канн не вынесла решения о том, было ли поведение Трампа с классифицированными документами соответствующим.

В штате, экономика которого зависит от природного газа, Трамп неоднократно критиковал Харрис за ее прежнюю поддержку запрета на фracking и называл ее "против фракции". Однако кампания Харрис отозвала свою поддержку запрета на фракцию.

В ответ на критику Трампа некоторые политические аналитики поставили под сомнение эффективность его стратегии, считая, что сосредоточение внимания на политике может не хватить, чтобы переубедить избирателей, которые в первую очередь озабочены вопросами здравоохранения и экономики.

Кроме того, постоянные нападки Трампа на расовую идентичность Харрис и личные нападки были широко осуждены демократами и организациями по защите гражданских прав, которые считают, что такие комментарии делят общество и способствуют вредным стереотипам.

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