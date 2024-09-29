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Во время соревнований чемпионата мира Нидермайер плачет.

 and  Grigoriy Williams
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Во время соревнований чемпионата мира Нидермайер плачет.

Антония Нидермайер, многообещающий немецкий велогонщик, стартует на чемпионате мира в роли аутсайдера. Однако все идет не по плану. Холодная погода и недавняя трагедия со швейцарской велогонщицей Мюриэль Фюррер дают о себе знать. 21-летняя Нидермайер явно эмоциональна во время гонки, плачет на треке и после финиша, как вспоминают ее товарищи по команде.

Смерть Фюррер потрясла Нидермайер. Молодая велогонщица расплакалась во время чемпионата мира и продолжала плакать после финиша. "Это было в основном эмоционально. Это меня очень затронуло", - поделилась Нидермайер с ZDF.

Трагедия также вызвала болезненные воспоминания из прошлого. В прошлом году Нидермайер серьезно упала на Giro Donne из-за словенки Уршки Зигарт. Несмотря на то, что она упала лицом вперед, Нидермайер избежала переломов. Новости о смерти Фюррер вернули эти воспоминания. "Когда я услышала, что она умерла, все вернулось. Это сильно повлияло на меня", - призналась Нидермайер.

Нидермайер чувствовала груз смерти Фюррер на протяжении всей гонки. "Я была напугана все время из-за того, что произошло на этой неделе. Я ехала осторожно", - призналась она. В конце концов, Нидермайер заняла 18-е место, завоевав бронзу в категории U23.

Холод и постоянный дождь сделали гонку еще более сложной для Нидермайер. "Это было невероятно трудно с самого начала. Я едва могла взять бутылку или гель. К концу я даже не могла переключать передачи из-за холодных рук", - отметила Нидермайер. Несмотря на трудности, она осталась довольна своим медальным счетом, завоевав бронзу и золото в юниорах, и серебро в смешанной командной гонке.

Немецкая команда возлагала большие надежды на медаль через Лиане Липперт. "Мы больше сосредоточились на том, что Липперт могла бы добиться в элитной категории. Ей была оказана специальная защита на старте. Я сделала свою часть и сосредоточилась на U23", - объяснила Нидермайер. Липперт была близка к тому, чтобы завоевать бронзу в спринте, но в итоге титул достался Лотте Копекки (Бельгия), за ней последовали Члое Дайгерт (США) и Элиса Лонго Боргини (Италия).

Спорт взял свое с Антонией Нидермайер на чемпионате мира, когда она боролась с холодной погодой и недавней смертью соотечественницы Мюриэль Фюррер. Потеря Фюррер была особенно эмоциональной для Нидермайер, которая расплакалась во время и после гонки.

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