Во время съемок клипа Пэрис Хилтон вспыхнул пожар.

Во время съемок музыкального видео "Академия плохих девочек" социальная дива и musician Paris Hilton была шокирована неожиданным поворотом событий. На съемочной площадке произошел пожар, который оставил ее в отчаянии. "Весьма трогательно", - поделилась она позже в Instagram Stories.

Ее пост в Instagram содержал фотографию, на которой был показан интерьер ее трейлера, полностью уничтоженный огнем. Несмотря на неприятный инцидент, 43-летняя Хилтон хотела распространить позитив. "К сожалению, в моем трейлере на съемочной площадке моего музыкального видео сегодня произошел пожар", - сообщила Хилтон. "Хотя это разбивает мне сердце, я благодарна, что все в безопасности, и я безмерно благодарна за замечательную поддержку, которую получила".

Хилтон поблагодарила нескольких людей, участвовавших в проекте, в том числе режиссера музыкального видео Ханну Лакс Дэвис, члена NSYNC Лэнса Басса, певицу Меган Трейнор, супермодель Хайди Клум и свою команду. В другом посте в Instagram она поделилась изображением с подписью:

"Не та сцена, которую я себе представляла для съемок музыкального видео 'Академия плохих девочек'".

Как сообщается в посте, Клум, Басс и Трейнор должны были появиться в музыкальном видео "Академия плохих девочек". Хилтон прокомментировала фотографию двоих из них на подиуме, написав "Шоу должно продолжаться...", что дало небольшой взгляд за кулисы съемок. Клум не комментировала инцидент явно в Instagram, но поделилась быстрым роликом их сотрудничества и фотографией вместе.

Значительный ущерб имуществу

По данным сайта сплетен TMZ, инцидент произошел 16 августа в Лос-Анджелесе. Неизвестные источники сообщили, что Хилтон была на месте, когда произошел пожар, и не было сообщений о травмах.

Тем не менее, произошел значительный ущерб имуществу. В огне якобы были уничтожены дизайнерские наряды, костюмы Swarovski, ювелирные изделия, сумки, компьютеры и другие ценные вещи. Причина пожара пока не установлена, и пожарная служба продолжает расследование.

После пожара на съемочной площадке Парис Хилтон выразила благодарность за безопасность всех, сказав: "Несмотря на неприятный инцидент, я безмерно благодарна, что все в безопасности". Позже она оплакивала значительный ущерб имуществу, признавая: "Произошел значительный ущерб имуществу, в том числе дизайнерские наряды, костюмы Swarovski, ювелирные изделия, сумки, компьютеры и другие ценные вещи".

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