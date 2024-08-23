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Во время предсезонного соревнования против "Чифс" игрок "Чикаго Бёрс" Дуглас Коулман III был вывезен с поля на носилках.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

Во время предсезонного соревнования против "Чифс" игрок "Чикаго Бёрс" Дуглас Коулман III был вывезен с поля на носилках.

В последних фазах третьего четверти Колман получил травму, пытаясь блокировать ресивера Кенсcити Сити Чиз "Корнелл Пауэлл". Он упал на землю и остался неподвижным, пока игроки обеих команд вставали на колени и медицинский персонал оказывал ему помощь.

В конце концов, Колмана уложили на носилки и увезли на медицинской тележке. Его товарищи по команде и тренеры подходили к тележке, чтобы выразить поддержку и ободрение.

Зрители на стадионе "Эроухед" собрались, чтобы выразить свою благодарность, когда Колмана вывозили с поля, придавая этому моменту трогательный оттенок.

Медведи продолжили свою победную серию, одержав победу над Чиз 34:21 и завершив предсезонку без поражений со счетом 4:0.

После матча главный тренер Медведей Мэтт Эберфлюс объявил, что Колман продемонстрировал движение в конечностях и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

"С моего места на скамейке запасных Чифс я видел, как он двигал конечностями. Он даже показал большой палец вверх, что было вдохновляюще для нашей команды, но у меня больше нет информации по этому поводу", - сказал Эберфлюс. "В настоящее время он проходит обследование в больнице".

CBS пытается получить дополнительную информацию о состоянии Колмана от менеджеров Медведей.

26-летний сейфти, не выбранный на драфте НФЛ 2020 года, провел предыдущие два сезона, играя в профессиональный футбол в Канадской футбольной лиге, конкретно за команду Техасского технологического университета. В этом межсезонье он подписал контракт с Медведями.

После матча товарищи по команде Колмана делились своими любимыми моментами из его карьеры, часто подчеркивая его страсть к различным видам спорта. Несмотря на травму, боевой дух Колмана остался высоким, и сообщается, что он смотрел пресс-конференцию команды после матча из больницы.

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