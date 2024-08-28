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ТехнологииНовостиОсновы испытаний товаров

Во время оценки продукта один звуковой стол считается "отличной", но приходит с значительно сниженной ценой.

Улучшение качества звука телевизора практически невозможно без использования звуковой полосы. Stiftung Warentest протестировала 25 различных моделей. développé высококачественную производительность с правом kể затраты

 and  Ksenia Johnson
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Повышение качества звука в гостиной подтверждено Stiftung Warentest с помощью звуковых панелей.
Повышение качества звука в гостиной подтверждено Stiftung Warentest с помощью звуковых панелей.

- Во время оценки продукта один звуковой стол считается "отличной", но приходит с значительно сниженной ценой.

Шепотом, затем тонкие ноты обретают вес: Индивиды, ищущие прочный звук для своего домашнего кинотеатра, не должны полагаться на динамики телевизора. Самым умным ходом часто является приобретение звуковой панели. Согласно оценкам Stiftung Warentest, премиальный звук можно получить по доступной цене. Тем не менее, лучшая звуковая панель, получившая оценку "отлично", как правило, превосходит стоимость большинства телевизоров.

Качество звука не является единственным фактором, который учитывается при выборе звуковой панели. Кроме того, оценивались такие факторы, как воспроизведение музыки и кино, производительность Bluetooth, громкость звука и усиление звука. В результате: например, Dione от Devialet получил "отличную" оценку за звук, но испытывал трудности в удобстве использования и потреблении энергии, в результате чего получил лишь "хорошую" общую оценку из-за этих недостатков. И все это по цене 2000 евро.

Победитель теста: Nubert Nupro XS-8500 RC

Вот и победитель теста: Nupro XS-8500 RC от Nubert сияет не только в звуке, но и в удобном дизайне и исключительно низком потреблении энергии. Таким образом, он становится первой звуковой панелью, получившей "отличную" (1,4) общую оценку от Stiftung Warentest. Даже без внешних сабвуферов или спутников он обеспечивает превосходное качество звука. Тем не менее, его массивное исполнение может быть препятствием: победитель теста весит целых 30 килограмм. Цена также может отпугнуть, так как она составляет 2000 евро.

Конкурентная альтернатива: LG DS95TR

Подобно победителю теста, впечатляющий звук можно найти по половинной цене. LG DS95TR стоит около 1100 евро. Он соперничает с победителем теста в воспроизведении музыки и производительности Bluetooth, но эффекты фильма звучат еще более захватывающе. По словам Stiftung Warentest, главный недостаток заключается в средней громкости звука. Потребление энергии немного выше, но все еще впечатляет. Общая оценка "хорошая" (1,8) делает его вторым местом.

Совет по бюджетной звуковой панели: LG DSP9YA

Те, кто имеет более ограниченный бюджет, все равно могут сделать разумный выбор, но с некоторыми уступками. LG DSP9YA стоит около 350 евро и показывает хорошие результаты во всех категориях теста. Тем не менее, несмотря на внешний сабвуфер, он не справляется с громкостью звука и не должен быть включен слишком громко. Несмотря на этот небольшой недостаток, он все еще получает "хорошую" (2,1) общую оценку от Stiftung Warentest, делая его бесспорным лидером по соотношению цены и качества, особенно с его очень привлекательной ценой.

Подробный тест можно найти на test.de за плату.

Фонд тестирования товаров (Stiftung Warentest) - это известная организация, которая проводит тщательные испытания различных продуктов, в том числе звуковых панелей. При поиске премиального звука individuals должны рассмотреть возможность приобретения звуковой панели вместо зависимости от динамиков телевизора.

Если вы ищете звуковую панель с исключительным качеством звука и удобным дизайном, вам стоит рассмотреть возможность приобретения лучшей звуковой панели, получившей высокую оценку от Фонда тестирования товаров, Nubert Nupro XS-8500 RC, несмотря на высокую цену и большой вес.

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