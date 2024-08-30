Во время критической беседы Харрис приготовила блины рядом с Байденом.

Во время мирного семейного завтрака с блинами и беконом внезапно зазвонил телефон Камалы Харрис. На другом конце линии оказался ни кто иной, как президент США Джо Байден. Вместо того чтобы доливать стопки блинов или нарезать еще бекона, у Харрис появилась другая миссия - она должна была обработать решение Байдена выйти из гонки и поддержать ее.

По словам Харрис, она проводила время с семьей, в том числе с молодыми племянницами, которые просили еще бекона. Внезапно телефон прервал эту идиллию - это был Байден, сообщающий о своем решении уйти в отставку и выразивший поддержку Харрис.

"Я как раз делала тебе еще бекона, тетя", - вспоминала Харрис слова своей племянницы перед звонком телефона. "Он сказал мне, что решил", - рассказала Харрис. "И я спросила: 'Ты уверен?' И он сказал: 'Да'. И так я узнала", - поделилась она.

Интересно, что Харрис вспоминала, что она не думала о себе первой. Вместо этого ее первые мысли были о Байдене, проявившем сочувствие и понимание в такой важный момент. Байден, которому было 81, принял решение уйти с выборов из-за опасений за свою умственную работоспособность. Общественное внимание усилилось после его не очень впечатляющих дебатов с Трампом.

Быстрый подъем Харрис к тому, чтобы возглавить номинацию Демократической партии, стал свидетельством ее способности грациозно справляться с подобными неожиданными ситуациями и ее непоколебимой приверженности интересам партии, которая в конечном итоге вознаградила ее.

"Я как раз собиралась исполнить твою просьбу, племянница", - могла бы сказать Харрис, если бы не зазвонил телефон. "Я не буду обсуждать решение Байдена с тобой прямо сейчас, это взрослое дело", - могла бы она объяснить позже.

Читайте также: