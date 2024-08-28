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Во время футбольного матча игрок умирает на поле и через несколько дней трагически умирает.

Во время футбола в Бразилии игрок Уругвая Хуан Изquierдо теряет сознание и его увозят в больницу. К сожалению, врачи не могут вернуть его к жизни.

 and  Christian Meier
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- Во время футбольного матча игрок умирает на поле и через несколько дней трагически умирает.

Несколько дней спустя после обрушения во время матча Кубка Либертадорес в Бразилии трагически скончался 27-летний уругвайский футболист Хуан Искьердо. Его клуб, «Насьональ», объявил, что врачи, лечившие его в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, диагностировали причиной смерти остановку сердца. Искьердо скончался во вторник вечером (по местному времени) в 21:38.

Центральный защитник, казалось, зашатался и упал без мяча в добавленное время ответного матча против «Сан-Паулу», после чего его унесли с поля без сознания. В больнице сообщили, что у него произошла аритмия сердца.

Грустный день для футбола

«Насьональ» выразил свою скорбь по поводу «невосполнимой потери» Искьердо в посте в своем аккаунте в X, сказав: «Хуан, ты всегда будешь с нами». «Сан-Паулу» также выразил соболезнования, назвав это «грустным днем для футбола». Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес также выразил свои соболезнования клубу и семье Искьердо, сказав: «Южноамериканский футбол оплакивает».

Искьердо дебютировал в высшей лиге с «Клуб Атлетико Серро» в 2018 году и присоединился к «Насьоналю» в 2022 году, сыграв 33 матча и забив 2 гола.

Он оставил после себя жену Селину и двоих детей, второй из которых родился всего за несколько дней до его обрушения, как сообщил президент «Насьоналя» Алехандро Бальби.

«Сан-Паулу» победил в матче со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес – южноамериканского аналога Лиги чемпионов.

Несмотря на победу в матче, триумф был омрачен трагической новостью о смерти Искьердо, сделав этот день еще одним разочарованием для поклонников футбола. Мир футбола продолжает выражать свою глубокую скорбь, признавая это еще одним трагическим событием в мире спорта.

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