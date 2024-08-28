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ПанорамаНовостиФранция

Во Франции замыслователю Telegram была предоставлена временная свобода до дальнейшего судебного разбирательства.

 and  Max Becker
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Во Франции замыслователю Telegram была предоставлена временная свобода до дальнейшего судебного разбирательства.

Предприниматель Павел Дуров, стоящий за Telegram, выпущен под залог во Франции после задержания и допроса судебным следователем. Расследование в отношении Дуров началось, в котором ему инкриминируются различные нарушения, в том числе недостаточное сотрудничество с правоохранительными органами во время уголовных расследований и возможное участие в преступной деятельности. Об этом в вечернее время объявила прокуратура Парижа.

Условия залога Дурову предписывают ему оставаться во Франции в течение всего срока расследования. Несмотря на предъявленные ему обвинения, Франция остается местом интереса для Дуров из-за значительной базы пользователей Telegram в стране.

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