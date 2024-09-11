Во Франции во время Олимпийских игр произошло несколько терактов

До Олимпийских игр в Париже Франция работала на максимальном уровне террористической угрозы. Операции и аресты были обычным делом. Теперь власти объявили, что они успешно предотвратили три угрозы, одну из которых направляли против израильских интересов. Пять человек остаются под стражей по обвинению в террористической деятельности.

Планируемые нападения на различные французские города tanto во время Олимпийских, как и Паралимпийских игр были предотвращены. Антитеррористический прокурор Оливье Кристен раскрыл, что нападение на "израильские учреждения или израильских представителей в Париже" во время мероприятия с 26 июля по 11 августа было предотвращено. Целью не была конкретно израильская олимпийская команда, как объяснил Кристен France Info.

Пять подозреваемых в терроризме все еще находятся под стражей, в том числе несовершеннолетний, сказал Кристен. Плановые атаки в основном были связаны с джихадистами, сказал Кристен. ИГИЛ продолжает распространять свою экстремистскую идеологию.

Кристен упомянул, что увеличение рейдов перед Олимпиадой было среди принятых превентивных мер. На данный момент проведено 936 таких рейдов, по сравнению с 153 в прошлом году. Перед Олимпиадой власти арестовали чеченца, подозреваемого в планировании атаки на футбольный турнир.

Франция уже давно является мишенью исламистских экстремистов, в стране произошло несколько терактов. Недавно полиция задержала четырех подозреваемых после поджога синагоги на юге Франции.

Предотвращенное нападение на "израильские учреждения или израильских представителей в Париже" было действительно спланировано джихадистами, как раскрыл антитеррористический прокурор. Несмотря на принятые превентивные меры во Франции, исламистская экстремистская группа ИГИЛ продолжает распространять свою идеологию.

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