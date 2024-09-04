- Внутренний комитет занимается инцидентом с ножами в Соллингене.

Комитет внутренних дел Ландтага займется вопросами безопасности в Рейнланд-Пфальце после вчерашнего инцидента с ножом в Соллингене. Предполагается, что министр внутренних дел Михаэль Эблинг (СДПГ) проинформирует комитет о ситуации в земле на запланированном на 2 часа дня в Майнце заседании. Атака, произошедшая несколько дней назад, привела к увеличению видимости полиции на фестивалях по всей Рейнланд-Пфальц, чтобы укрепить доверие общественности и serving as a deterrent.

Трагический инцидент произошел в центре Северного Рейна-Вестфалии, где городской фестиваль принял смертельный оборот. Трое человек погибли в результате ножевых ранений, и восемь других получили ранения, четверо из них тяжелые. Подозреваемый в радикальных взглядах сириец, который прибыл в Германию через Болгарию в конце 2022 года, считается виновником. Регламент предоставления убежища ЕС требовал его депортации в Болгарию. К сожалению, это не было выполнено из-за его необъяснимого отсутствия на запланированной дате выдворения в июне 2023 года.

В свете недавней трагедии в Северном Рейне-Вестфалии, ситуация с безопасностью на городских фестивалях по всей Рейнланд-Пфальц стала предметом озабоченности. После этого события Комитет внутренних дел Ландтага может обсудить необходимость усиления мер безопасности для обеспечения общественной безопасности.

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