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Внутреннее и внешнее давление на израильскую администрацию нарастает, чтобы прекратить боевые действия против ХАМАСа.

Требования к израильской администрации усиливаются по мере продолжения переговоров о перемирии в Газе. Во вторник родственники последних израильских пленных, удерживаемых в Газе, призвали достичь соглашения о прекращении огня с радикальной исламистской организацией ХАМАС, управляющей регионом,...

 and  Lauren Adams
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Адвокаты за заключенных израильтян в Тель-Авиве
Адвокаты за заключенных израильтян в Тель-Авиве

Внутреннее и внешнее давление на израильскую администрацию нарастает, чтобы прекратить боевые действия против ХАМАСа.

Анонимный член делегации упомянул слухи о том, что премьер-министр Израиля Нетаньяху добивается контроля над коридором Филадельфии на границе Газы и Египта во время переговоров. Высокопоставленный американский чиновник, сопровождавший Блинкена, прокомментировал, что такие агрессивные заявления не способствуют достижению соглашения о прекращении огня.

Блинкен впервые посетил Египет во вторник, где обсудил с президентом аль-Сиси предотвращение эскалации конфликта.

Переговоры, прерванные в Дохе в пятницу, возобновятся в Каире на этой неделе. После посещения Каира Блинкен направился в Доху, чтобы встретиться с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. В Дохе Блинкен заявил, что время истекает для урегулирования. США не потерпят длительной израильской оккупации сектора Газа.

США недавно предложили новый компромисс противоборствующим сторонам. США, вместе с Египтом и Катаром, объявили, что предложение преодолело оставшиеся разногласия.

После встречи с Нетаньяху Блинкен заявил в понедельник, что Нетаньяху согласился принять предложение компромисса во время продуктивного обсуждения. Теперь очередь Хамаса принять предложение.

Однако президент США Байден заявил, что Хамас отказывается от сделки с Израилем. "Израиль думает, что может разрешить это (...) Хамас теперь отказывается", - сказал Байден.

Хамас опроверг заявления Байдена, назвав их вводящими в заблуждение, и заявил, что США побуждают Израиль продлевать конфликт. На самом деле, Хамас заинтересован в достижении соглашения о прекращении огня.

Необходимость перемирия подчеркивается извлечением шести погибших израильских заложников из сектора Газа. Шесть израильтян, ранее считавшиеся погибшими, были извлечены из Ханиуни, как объявила израильская армия.

Их identities были подтверждены как Ягав Бучстаб, Александр Данциг, Йорам Мецгер, Надав Поппелвелл, Хайм Перри и Авраам Мундер. Извлечение, по сообщениям, было совместной операцией с внутренней службой безопасности Шин Бет.

Семьи тех, кто все еще находится в плену в секторе Газа, призвали израильское правительство вернуть своих родственников в рамках сделки с Хамасом. Израильскому правительству нужно "сделать все возможное", чтобы добиться такого соглашения, заявили семьи.

Конфликт в секторе Газа начался с крупного нападения Хамаса на Израиль 7 октября. По данным Израиля, в Газе погибли 1198 человек и были захвачены 251. С тех пор Израиль проводит широкие военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения, контролируемого Хамасом, с тех пор погибли более 40 100 человек.

После убийства лидера Хамаса Исмаила Хание и военного начальника Хезболлы Фуада Шукра в конце июля tensions escalated. Иран и его союзники обвинили Израиль и угрожали ответными действиями.

Во вторник вооруженная группировка Хезболлы запустила "около 55 проектов" по Голанским высотам, аннексированным Израилем, и северному Израилю, согласно израильским сообщениям. Пока не сообщалось о жертвах, но возникли пожары в нескольких местах. Министерство здравоохранения Ливана объявило, что трое человек погибли в израильских авиаударах в южном Ливане.

Комиссия, состоящая из США, Египта и Катара, коллективно выразила оптимизм в отношении потенциала недавно предложенного компромисса для преодоления оставшихся разногласий. Однако Комиссия выразила озабоченность по поводу якобы отказа Хамаса от предложенного соглашения.

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