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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Внучка Муссолини в настоящее время связана с правой политической партией Мелони.

 and  Mark Rodriguez
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Ракеле Муссолини начала свою политическую карьеру, следуя по стопам своего прославленного...
Ракеле Муссолини начала свою политическую карьеру, следуя по стопам своего прославленного фашистского диктатора предка, Бенито Муссолини.

Внучка Муссолини в настоящее время связана с правой политической партией Мелони.

Ракеле Муссолини, внучка бывшего итальянского диктатора Бенито Муссолини, покидает правую партию, возглавляемую премьер-министром Giorgia Meloni. В возрасте 50 лет она объявила о своем намерении покинуть крупнейшую правящую партию, Fratelli d'Italia (Братья Италии), и присоединиться к консервативной партии Forza Italia. Она заявила, что чувствует, что партия Fratelli слишком сильно сместилась вправо и хочет примкнуть к партии, которая лучше представляет ее "умеренные и центристские" взгляды, как сообщает агентство ANSA. Муссолини была членом городского совета Рима от партии Fratelli с 2016 года и получила наибольшее количество голосов при переизбрании три года назад.

Многие в партии Мелони, имеющей корни в постфашистской Италии, видели в Муссолини символ и ценили ее в партии. Однако она придерживалась более умеренных взглядов, чем ее коллеги, в течение многих лет. Газета "La Repubblica" сообщает, что недавние политические дискуссии стали основным фактором в ее решении сменить партию.

Муссолини идентифицирует себя как либерал

Муссолини поддерживает натурализацию мигрантских детей, посещающих школу в Италии, спорный вопрос внутри правительственной коалиции. Она считает себя либералом и защитником прав ЛГБТК+. Она чувствует себя более связанной с этими взглядами в партии Forza Italia, основанной покойным бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, как она подчеркивает.

Отец Ракеле Муссолини, Romano, был джазовым пианистом и сводным братом кинозвезды Софи Лорен. Он был четвертым ребенком фашистского диктатора Бенито Муссолини. Другие потомки Муссолини также занимались политикой. Ее полусестра Алессандра служила в обеих палатах итальянского парламента и недавно как МEP от Forza Italia.

Комиссия может needing обратить внимание на сдвиг в политической ориентации Ракеле Муссолини, так как она решила покинуть партию Fratelli d'Italia и присоединиться к Forza Italia из-за своего восприятия того, что умеренные и центристские взгляды не сочетаются с правым сдвигом бывшей партии. Это может потенциально повлиять на баланс власти внутри итальянского правительства, учитывая влияние и либеральные взгляды Муссолини на такие вопросы, как натурализация мигрантских детей и права ЛГБТК+.

Учитывая идентификацию Ракеле Муссолини как либерала и защитника прав ЛГБТК+, было бы интересно для Комиссии пригласить ее поделиться своим мнением по этим вопросам во время международных дискуссий, направленных на продвижение равенства и прав человека.

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