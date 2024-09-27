Вновь увеличилось число случаев заражения корью

Корь крайне заразна и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Несмотря на наличие эффективной вакцинации, случаи кори резко возросли в Германии в этом году. По данным Института Роберта Коха (RKI), на данный момент зарегистрировано более 550 случаев, и большинство из них произошло среди непривитых.

В отличие от этого, в 2023 году было зарегистрировано всего 79 случаев, а в 2022 году - всего 15. Однако в предыдущие годы было зарегистрировано больше случаев, например, около 2470 случаев в 2015 году и 1770 в 2013 году.

В этом году корью заболели люди в возрасте от 0 до 75 лет, причем наибольшее влияние на детей в возрасте до двух лет. К счастью, на данный момент не зарегистрировано смертельных случаев.

Важность мониторинга здоровья путешественников

RKI сообщает, что многие случаи кори часто связаны с зараженными путешественниками, которые распространяют вирус в Германии. В этом году около 15% зарегистрированных случаев относятся к этой категории.

В Германии Постоянная комиссия по иммунизации (STIKO) рекомендует двукратную вакцинацию для всех детей. Первую дозу следует вводить в возрасте от 11 до 14 месяцев, а вторую - от 15 до 23 месяцев.

Корь: полностью предотвратимое заболевание

Лейф Эрик Сандер, известный эксперт по инфекционным заболеваниям из Берлинской клиники "Шарите", отмечает, что корь можно полностью искоренить с помощью вакцинации, за исключением редких случаев. Несмотря на это, случаи кори растут во многих странах, в том числе в Германии. "Это не только местная проблема, это глобальный тренд", - подчеркивает он.

Определить причину роста случаев кори в Германии сложно, по словам Сандера, который является членом правления Немецкого общества инфекционных заболеваний. Кроме того, пандемия COVID-19 может привести к снижению иммунитета у людей из-за меньшего контакта с патогенами. Кроме того, исследования показывают снижение энтузиазма в отношении вакцинации среди населения. "Малое снижение показателей вакцинации может существенно повысить риск вспышек", - заключает Сандер.

Обязательная вакцинация и пробелы в вакцинации

С 2020 года детям старше одного года необходимо предоставить доказательства вакцинации от кори перед поступлением в детский сад или школу. Однако, по данным RKI, многие дети получают вакцинацию либо поздно, либо неполно. Только около 81% детей, родившихся в 2019 году, получили обе дозы к двум годам.

Корь - это чрезвычайно заразное заболевание, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к летальному исходу в тяжелых случаях. Вирус распространяется через частицы риновируса, капельки слюны, аэрозоли, образующиеся при разговоре, кашле и чихании. Общие симптомы включают лихорадку, конъюнктивит, насморк, кашель и головную боль, за которыми следуют белые или светло-голубые пятна на внутренней стороне рта. За этим следует высокая лихорадка и характерная сыпь кори с коричнево-розовыми пятнами. Осложнения включают пневмонию, энцефалит и, в некоторых крайних случаях, смерть. Сандер оценивает, что один из тысячи инфицированных умирает от кори.

Обязательная вакцинация против кори является ключевым фактором в предотвращении распространения заболевания, учитывая рост случаев даже в странах с эффективной защитой вакцинацией, такой как Германия. Несоблюдение этого обязательства способствует более высокому числу случаев кори, как показывает более высокий уровень заболеваемости среди непривитых в Германии.

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