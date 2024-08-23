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Вновь связано со старым рождественским романом, который насчитывает более 15 лет, ситуация, которая последовала, приняла неожиданный поворот.

В 2004 году во время отпуска в Таиланде Алекс Нелке и Ола Фортсмарк встретили друг друга. После этого их связь пропала, но затем неожиданный контакт вызвал давно забытые эмоции.

 and  Alex Stellmacher
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В 2004 году Алекс Нелке и Ола Форсмарк пережили невероятную ночь на Ко-Пхи-Пхи, Таиланд. Их пути...
В 2004 году Алекс Нелке и Ола Форсмарк пережили невероятную ночь на Ко-Пхи-Пхи, Таиланд. Их пути снова пересекались в 2020 году.

Вновь связано со старым рождественским романом, который насчитывает более 15 лет, ситуация, которая последовала, приняла неожиданный поворот.

Взгляды встречаются на танцполе. Пьем напитки на пляже бок о бок. Пытаемся покорить гору посреди ночи. Плаваем под покровом темноты. Together we laugh as we dash across the sandy beaches.

"Я помню, как подумала: он невероятный человек, с того момента, как я его встретила", - делится Алекс с CNN Travel сегодня. "Вы знаете, когда встречаешь человека и сразу на одной волне? С Олой было так легко общаться. Просто идеально подходило".

"Когда я увидел Алекс, меня поразило", - говорит Ола CNN Travel. "Я влюбился в нее с первого взгляда. Она всегда была уникальной для меня, с того самого первого вечера".

На протяжении более чем fifteen лет Алекс и Ола не общались, жили своей жизнью, счастливо состояли в отношениях с другими людьми. Они редко вспоминали друг о друге. Когда вспоминали, то с ностальгической грустью о ночи, которую никогда не забудут, но твердо оставили в прошлом.

Вперед до 2020 года, и Алекс с Олой оба оказались холостыми. Неожиданное сообщение пробудило чувства и запустило неожиданную вторую главу.

Незабываемая ночь

Пути Алекс и Олы пересеклись, когда им было за двадцать, оба отдыхали на острове Ко Пи Пи, Таиланд - знаменитом своими белыми песчаными пляжами и впечатляющими известняковыми скалами, окруженными кристально чистой голубой водой.

Было 2004 год. Алекс, немец по происхождению, только что ушла с позиции fashion PR в Лондоне, чтобы путешествовать по миру со своей лучшей подругой, встретила Олу, шведского студента-инженера, спонтанно исследующего юго-восточную Азию. Алекс и Ола встретились в переполненном баре и провели всю ночь вместе на острове.

"Мы должны были провести вместе только один вечер", - вспоминает Алекс. "Я должна была уехать с Ко Пи Пи на следующее утро. Мы даже не обменялись контактами".

Тем не менее, Алекс и ее подруга опоздали на утренний паром. Реализовав, что следующий придет только на следующий день, две женщины вернулись в хостел. Они случайно встретили Олу на улице. Алекс помнит сияющую улыбку Олы, когда он неожиданно появился.

"Очень удачно, что Алекс опоздала на тот паром", - говорит Ола сегодня.

Алекс и Ола договорились встретиться снова вечером, посетили несколько баров и пляжей, прежде чем Алекс и ее подруга смогли сесть на паром на следующий день. На этот раз Алекс оставила Оле свой адрес электронной почты. Два путешественника пообещали оставаться на связи. Даже заговорили о встрече позже в Бали.

"Но этого не happened", - говорит Алекс.

"У нас кончились деньги", - объясняет Ола. "Так что мы так и не доехали до Бали".

Вместо этого Алекс и Ола оставались на связи в течение следующих нескольких месяцев по электронной почте и мгновенному обмену сообщениями, сообщая друг другу о своих путешествиях.

В 2004 году Ола и Алекс впервые встретились во время волшебного заката в Таиланде.

"Мы практически писали друг другу каждый день", - вспоминает Алекс. "Мы были на связи много во время наших путешествий по Юго-Восточной Азии. Затем я отправилась в Америку на три месяца, а Ола вернулся в Швецию, но мы, казалось, продолжали писать и оставаться на связи".

Когда Алекс вернулась в Лондон зимой 2004 года, Ола сразу же забронировал билет на самолет, чтобы навестить ее.

"Он приехал на длинные выходные с одним из своих лучших друзей", - вспоминает Алекс. "Но ничего особого не happened".

Оба Алекс и Ола вернулись из лондонской встречи немного разочарованными. Их связь в Таиланде казалась уникальной и особенной, и они оба ждали друг друга писем. Идея, что у них нет будущего, была bitterweet.

"Возможно, просто не время", - решила Алекс.

Что касается Олы, он чувствовал, что отношения с Алекс были вне досягаемости - несмотря на свои чувства к ней.

"Как я уже сказал, я влюбился в Алекс с первого взгляда и думаю, что она невероятный человек и красивая женщина", - говорит Ола. "Но я также чувствовал, что она такая крутая, такая красивая, живет в другом городе далеко от меня - это казалось немного недостижимым для меня".

Несмотря на bitterweet лондонский визит, Алекс и Ола остались хорошими друзьями и продолжали свою переписку. Когда Facebook стал популярным, они там соединились.

"Но потом жизнь happened", - говорит Ола. "Мы стали общаться все меньше и меньше, писать все меньше и меньше..."

В конце концов, письма прекратились. Алекс начала отношения с мужчиной в Лондоне. Затем Ола влюбился, женился и завел детей с кем-то другим. Они оставались связанными в социальных сетях, но никогда не общались онлайн. Алекс даже не знала, что Ола женат - он почти ничего не публиковал, и он больше не был на ее радаре.

На протяжении более чем десяти лет Алекс и Ола твердо поместили друг друга в прошлое - дорогой воспоминание о своих двадцатых годах, но больше ничего.

Потом однажды Алекс отправила Оле неожиданное сообщение.

"Так почему я отправила это сообщение? Кто знает", - бормочет Алекс, размышляя об этом. "Думаю, это было из-за вмешательства Facebook. Вы знаете, я листала Facebook около его дня рождения или на следующий день, только чтобы увидеть кучу поздравительных сообщений на его профиле. Решила присоединиться и пожелать ему 'с днем рождения'. Вот и все".

Когда сообщение появилось на его экране, Ола был ошеломлен. Недавно разведенный и подумывая вернуться в датинг, он оказался в необычной ситуации.

В 2020 году Алекс и Ола снова завоевали сердца друг друга, вызвав мгновенную совместимость.

"Я был чертовски нервным, парень", - вспоминает он. "Не мог сказать, стоит ли даже отвечать. Думал про себя: 'Что Алекс делает, отправляя мне сообщение?' Всевозможные чувства накатывают, потому что наша маленькая встреча в Таиланде".

Не колеблясь, Ола набрал дружеский ответ.

"И так начался наш чат," — смеётся он.

Странно, но магическая связь, которую они почувствовали на пляже в Ко Пи Пи, как будто застыла во времени. Казалось, что прошла целая вечность, но в то же время всё было так правильно. Они начали говорить о том, чтобы встретиться лично прямо сейчас.

"Четыре недели спустя, я стояла в лобби берлинского отеля, пытаясь решить, проверить ли меня или броситься ему в объятия," — смеётся Алекс. "Воспоминания вернулись так естественно — волнующе, но так знакомо".

Ола восторженно рассказывает о том моменте, когда он снова увидел её после почти двадцати лет разлуки.

"Это было невероятно и чертовски волнующе," — признаётся он.

Они провели уик-энд в Берлине, гуляя по паркам, наслаждаясь уличной едой и нагоняя упущенное время.

"Мы сразу же нашли общий язык и провели лучший уик-энд," — говорит Алекс.

Решившие не откладывать счастье, они решили официально начать отношения, понимая, что жизнь слишком коротка, чтобы ждать завтра.

"Мы быстро решили, что хотим быть вместе," — объясняет Алекс.

Лето 2020 года они встречались каждые четыре или пять недель, в зависимости от правил карантина, и навещали друг друга в Лондоне и Швеции.

"Осенью я встретила его детей, которых сразу полюбила," — говорит Алекс.

Через шесть месяцев после воссоединения Алекс переехала в Швецию со своей жизнью и любимым псом Вольфгангом, не оглядываясь назад.

По их воссоединении Ола и Алекс сразу же обнаружили естественную совместимость друг с другом.

"Всё произошло довольно быстро, но чувствовалось, что так и должно быть," — говорит Алекс. "С тех пор, как я впервые встретила его, я всегда знала, что он особенный человек. И это особое чувство, которое я испытывала к нему тогда, только усилилось с течением времени".

Ола сияет, вспоминая, как пригласил её переехать к нему.

"Я был без ума от любви," — признаётся он. "Даже не думал о "а что, если". Я просто хотел быть с ней как можно скорее".

Будучи чувствительным к чувствам детей и бывшей жены, Ола всё тщательно обдумал.

"Я потратил время, чтобы переосмыслить ситуацию с детьми," — говорит Ола. "Я хотел убедиться, что всё будет хорошо для всех нас".

Принять детей Ола в своё сердце не заняло много времени у Алекс.

"Он замечательный отец и ещё лучше человек," — говорит она. "Его любовь к детям просто прекрасна".

Через год после переезда они купили дом вместе в Мальмё, Швеция, и всё ещё наслаждаются счастливой жизнью вместе. Алекс управляет центром дрессировки собак, а Ола преподаёт.

"Переезд в Швецию был для меня очевидным выбором," — говорит Алекс. "Хотя я иногда скучаю по Лондону, наша любовная история делает меня невероятно счастливой".

В прошлом июле они отметили четыре года со дня воссоединения.

"Когда я вспоминаю ту ночь, когда мы встретились, я немного боюсь," — говорит Ола. "Мы встретились на танцполе, отлично провели время, но не обменялись контактами. Видимо, удача была на нашей стороне той ночью, и всё остальное сложилось само собой".

"Универсум свел нас вместе," — кивает Алекс. "Он дал нам два шанса, и мы ими воспользовались. У нас есть двадцатилетняя история, но в то же время и нет".

На стене их дома в Мальмё висит прозрачная рамка с двумя фотографиями. Одна — их первое, слегка опьянённое фото из Таиланда, когда они были в двадцатых годах, и они всегда думали, что это будет их последнее фото вместе. Другая — недавнее фото их жизни в Мальмё, улыбающиеся вместе, счастливые и влюблённые.

"Мы меняем их местами время от времени, делаем это уже два десятилетия, и это так весело," — упоминает Алекс. "Наша связь сохранила тот же дух, что и в 2004 году, но с обновлением — теперь мы действительно узнали друг друга".

Ола и Алекс нашли уют в своем жилище в Мальмё, Швеция.

"Вспоминая своё прошлое, Алекс и Ола часто говорят об своей незабываемой ночи в Ко Пи Пи, Таиланд, где они впервые встретились и путешествовали вместе, исследуя белые песчаные пляжи и танцуя под звёздами".

"После возрождения дружбы в 2020 году Алекс и Ола решили извлечь максимальную пользу из своего второго шанса на любовь, и путешествия стали неотъемлемой частью их отношений, наслаждаясь новыми местами вместе".

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