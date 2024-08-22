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ПанорамаНовостиПравосудие

Вновь арестованы: Румыния задержала влиятельных братьев и сестер Тейт

Братья, признанные Influencers, якобы обвиняются в плохом обращении и эксплуатации молодых женщин. Недавно Тейт находился под домашним арестом, ожидая суда. Правоохранительные органы продолжают разбираться в этом вопросе.

 and  James Williams
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Братья Тейт, знаменитая британско-американская пара, вновь задержаны в Румынии
Братья Тейт, знаменитая британско-американская пара, вновь задержаны в Румынии

- Вновь арестованы: Румыния задержала влиятельных братьев и сестер Тейт

Румынские власти вновь задержали британско-американского influencера в социальных сетях Эндрю Тейта (37) и его брата Тристана (36). По данным Mediafax, цитируя их адвоката, дуэт прошел ночную допросу в штаб-квартире DIICOT, специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в Румынии, в Бухаресте в четверг.

В Румынии братья Тейты и двое предполагаемых сообщников обвиняются в принуждении молодых женщин к участию в коммерчески распространенных видеороликах для взрослых. Якобы они использовали психологическое давление, чтобы сделать девушек зависимыми от них. Румынские следователи обнаружили семь жертв, трое из которых выступают в качестве истцов в этом деле. Братья отрицают все обвинения.

В среду сотрудники DIICOT провели обыски в четырех домах Тейтов в Бухаресте и окрестностях. Адвокат не предоставил подробностей об аресте, лишь упомянув, что это было на 24-часовой срок. Авторитетам предстоит решить между заключением под стражу и домашним арестом.

Братья Тейты и их предполагаемые сообщники были первоначально задержаны недалеко от Бухареста 30 декабря 2022 года. Их арест был позднее изменен на домашний арест через три месяца.

С августа 2023 года подозреваемые были на свободе, при условии, что они не покинут Румынию. В последнее время они были активны в социальных сетях, даже продвигая речи ненависти, которые вызывают расовую напряженность в Великобритании. Дата судебного разбирательства в Румынии еще не назначена.

Адвокат братьев Тейтов энергично выступал за их освобождение, ссылаясь на важность правосудия и справедливого процесса. Несмотря на исход, братья утверждают о своей невиновности и продолжают отрицать все обвинения.

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