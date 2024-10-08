Внешное небесное жилище: Бутанский монарх якобы отдыхает в этих помещениях?

В далеком королевстве Бутан, расположенном рядом с эпическими Гималаями, разгорелось любопытство нашего автора. Он отправился в это легендарное царство, известное как "Друк Юл" или "Страна Молнии", чтобы изучить два курорта "Шесть чувств". Среди ухабистых дорог и священных горных монастырей он наблюдал, как природа, духовность и роскошь гармонично сочетаются.

Бутан известен своим уникальным подходом к богатству, называемым "Брутто национального счастья", которое приоритезирует личное счастье. Он давно завладел моим воображением, как нетронутый рай с его первозданной природной красотой и глубиной духовности. Бутан является единственной страной в мире, имеющей положительный углеродный след, поглощая больше углерода, чем выделяет. Этот крошечный гималайский белый дворец глубоко посвящен устойчивости и активно продвигает экологически чистые политики.

В долинах, усыпанных лотосами, расположились пять курортов "Шесть чувств" по всей Бутане. Известный своей интегрированной, всеобъемлющей концепцией, стимулирующей все наши чувства, этот люксовый бренд гарантирует устойчивую роскошь, всесторонние программы благополучия и погружение в аутентичный опыт. Мое путешествие привело меня в два курорта "Шесть чувств" - один, уютно расположенный в сердце Тхимпху, а другой, в изумрудных пределах долины Пхаро. Я стремился узнать, могут ли оба курорта воплотить философию счастья Бутана.

"Шесть чувств Тхимпху": где традиция встречается с современным комфортом

Чтобы достичь берегов Бутана, я сначала сопровождал Эмирейтс до Делі - предпочтительная авиакомпания для длительных воздушных путешествий. Выдающееся качество обслуживания и комфорт особенно понравились во время этого анимационного путешествия в отдаленную страну, полную чужеродных обычаев. Из Делі я продолжил свое путешествие в Бутан, и этот полет принес свою долю волнующего возбуждения, поскольку самолет приближался к "Международному аэропорту Пхаро", одному из самых опасных аэропортов в мире. Очаровательные снежные вершины Гималаев виднелись по краям окон самолета. После безопасной посадки я продолжил свой путь к столице в удобном темпе - в Бутане торопиться - это диковинка, с ограничением скорости всего 80 км/ч.

Тхимпху, столица Бутана, встретила меня скромной сдержанностью. В отличие от других мегаполисов, городской шум отсутствовал. "Отель Шесть чувств Тхимпху", моя первая остановка, был построен над городом, окруженный густыми лесами. Дизайн жилья идеально гармонировал с окружающей средой, демонстрируя чистые линии и современную архитектуру, но укорененную в традиционных архитектурных корнях Бутана. На высоте 2600 метров над уровнем моря течение времени, казалось, замедлилось в этом убежище, известном как "Дворец на небесах" - королевская резиденция на небесах. Даже сам бутанский монарх навещал это убежище во время своих каникул.

Отель "Шесть чувств Тхимпху" предлагал 20 люксов, три "Виллы с одной спальней", "Виллу с двумя спальнями" и просторные 300 кв. м "Виллу с тремя спальнями". Атмосфера моего люкса была гармоничным сочетанием натуральных материалов, таких как камень, дерево и лен. Каждый предмет излучал качество, но при этом был уютным и домашним. Широкие панорамные окна открывали вид на зеленые леса и отдаленные горные вершины, захватывающее зрелище. Роскошь отеля и исключительно внимательный персонал оставили меня полностью удовлетворенным.

Роскошная еда в ресторане "Намкха"

Возможно, то, что меня оставило без слов, - это царское меню, предложенное в ресторане "Намкха". Блестящая подача свежего лосося, маринованного в ароматном травяном масле и бульоне из спаржи, создала идеальный гастрономический баланс. Нежное, мастерски приготовленное австралийское мясо (забой животных запрещен в Бутане по религиозным причинам) было еще одним гастрономическим триумфом. С идеальным балансом трав, ароматных специй и сочного мяса этот кулинарный опыт заслуживал только самых высоких похвал.

Божественное обновление в спа Тхимпху

Я с нетерпением ждал спа-услуг, стремясь к идеальному сочетанию традиционных бутанских средств и современных процедур. "Шесть чувств", мировой лидер в области благополучия и excellence, гармонично сочетал свои предложения с окружающей средой, избегая сомнительных трендов, таких как массаж шоколадом. Воодушевленно я вошел в спа, встреченный названием, которое отражало название убежища: "Дворец на небесах". Да, название было бесспорно подходящим. Как только я встретил Джамбея, массажиста спа Тхимпху, идеальное сочетание звука, аромата и прикосновения принесло неповторимый опыт.

Сперва она предложила мне камень, чтобы держать его во время процедуры. Благословляя меня своим мелодичным, нежным голосом, она напевала буддийские мантры и сопровождала их завораживающими звуками поющих чаш. Гипнотические тона вибрировали во всех волокнах, вызывая неописуемое, глубокое чувство расслабления, покоя и мира. Когда ароматные лосьоны и масла ласкали мою кожу, я чувствовал, что плаваю в осязаемом раю. Как только начался божественный массаж Джамбея, я несомненно покинул земные пределы. Этот трансцендентный спа-опыт был достаточным оправданием для поездки в Бутан.

"Чими Лхаканг": следопыт "Божественного безумца"

В далеком королевстве Бутан, расположенном рядом с эпическими Гималаями, разгорелось любопытство нашего автора. Он отправился в это легендарное царство, известное как "Друк Юл" или "Страна Молнии", чтобы изучить два курорта "Шесть чувств". Среди ухабистых дорог и священных горных монастырей он наблюдал, как природа, духовность и роскошь гармонично сочетаются.

Бутан известен своим уникальным подходом к богатству, называемым "Брутто национального счастья", которое приоритезирует личное счастье. Он давно завладел моим воображением, как нетронутый рай с его первозданной природной красотой и глубиной духовности. Бутан является единственной страной в мире, имеющей положительный углеродный след, поглощая больше углерода, чем выделяет. Этот крошечный гималайский белый дворец глубоко посвящен устойчивости и активно продвигает экологически чистые политики.

В долинах, усыпанных лотосами, расположились пять курортов "Шесть чувств" по всей Бутане. Известный своей интегрированной, всеобъемлющей концепцией, стимулирующей все наши чувства, этот люксовый бренд гарантирует устойчивую роскошь, всесторонние программы благополучия и погружение в аутентичный опыт. Мое путешествие привело меня в два курорта "Шесть чувств" - один, уютно расположенный в сердце Тхимпху, а другой, в изумрудных пределах долины Пхаро. Я стремился узнать, могут ли оба курорта воплотить философию счастья Бутана.

День 2. Я направляюсь в известный духовный объект и туристическую достопримечательность: храм плодородия "Чими Лакханг", расположенный в мирном ущелье Пунхака. Этот храм почитается как прибежище для пар, мечтающих о потомстве. Он был основан в 15 веке и посвящен Ламе Друкпа Кунелею, радикальному буддийскому учителю, который преобразовал религиозный ландшафт Бутана своими нетрадиционными учениями. Кунелей был экстравагантным святым, известным своими бунтарскими методами: он предавался питью, веселью, пению и танцам, полностью принимая жизнь. Его верования поощряли широкое толкование буддизма, что и сегодня очевидно. Здесь нет дискриминации по этническому или сексуальному признаку - все дозволено, если это не причиняет вреда.

Что отличает этот храм плодородия, так это его символы, в частности многочисленные фаллические представления. Эти символы олицетворяют плодородие и защиту и также являются воплощением нетрадиционных учений Кунелея, известного как "Божественный безумный" в английском языке.

Рейтинг путешествий Рата:

Кинематографический опыт превосходства2. Если бы жизнь всегда сияла так ярко3. Качество, но несколько сбоев4. Просто так себе, не "вау" момент5. Лучше, чем хостел6. Явная旅游警告

«Шесть чувств Паро»: сельская элегантность среди руин Бутана

Следующая цель: Паро. Ущелье Паро является одним из самых плодородных регионов Бутана и славится своими пышными зелеными пейзажами. По пути я нахожу милый кафе "YourCafe", уютно расположенный в тщательно отреставрированном древнем руине. Здесь вы можете приобрести сувениры и насладиться вкусной веганской едой. Доходы кафе поддерживают расположенный поблизости на горе монастырь, в котором живут 300 монахов.

В Паро древний город также является домом для знаменитого монастыря "Такцанг", также известного как "Гнездо тигра". Перед посещением этой легендарной святыни я заселяюсь в ложу "Шесть чувств" в Паро. Тридцатиминутная трудная поездка из-за плохих дорожных условий finally приводит меня в отель. Вход остается незавершенным, делая поездку довольно трудной. Однако, как только я любуюсь великолепным ложем, мои предыдущие разочарования рассеиваются. Отель был построен на территории заброшенной 16-го века каменной крепости, что и вдохновило его название "Каменные руины". Вся структура сделана из местного камня.

Ложа в Паро излучает ту же элегантность и простоту, что и в Тимпху, но здесь атмосфера еще более уютная и тесно связанная с природой. Паро более сельский и тихий, чем Тимпху. С балкона можно полюбоваться захватывающими видами долины, отдаленными пиками Гималаев и кристально чистым воздухом.

Теплое и внимательное гостеприимство в лучшем виде

В "Шесть чувств Паро" я снова наслаждаюсь теплым гостеприимством, которое я испытал в Тимпху. Персонал демонстрирует свою внимательность во многих аспектах: утром кофе оставляют в специальном стендовом устройстве возле моей комнаты, позволяя частное извлечение. Во второй половине дня на сиденье моего гольф-карта кладут одеяло - вежливый жест, даже при текущих температурах.

В этом ложе гости могут выбрать из 16 люксов площадью примерно 60 квадратных метров, а также из трех вилл. Древесина доминирует в интерьере. Ресторан "Джангхо", открытый весь день, имитирует архитектурный стиль традиционных крепостей Бутана. Спа-услуги в Паро немного меньше, чем в Тимпху, но не менее роскошны.

Уникальные природные опыты - в зависимости от ограничений

Регион Паро манит меня своим разнообразными outdoor-активностями. Вокруг Паро можно найти многочисленные пешеходные тропы, подходящие для различных уровней физической подготовки. Если повезет, вы можете увидеть горных козлов, лангуров или обезьян в их естественной среде обитания. Однако туристы должны помнить, что не все природные места свободно доступны. Купание в озерах строго запрещено, так как они считаются священными. Кроме того, существуют ограничения по высоте для походов, которые должны соблюдаться из уважения к горным духам.

Я часто сталкиваюсь с буддийскими принципами, которые глубоко влияют на повседневную жизнь в Бутане различными способами. Несмотря на эти ограничения, люди здесь излучают врожденное чувство удовлетворения и покоя. Неизвестные часто тепло улыбаются мне во время моего путешествия по Бутану, и за все время моего пребывания я не встречал никого, кто бы проявлял плохое настроение или мрачный вид. Это довольно отличается от Германии.

Бутан оставил в моем сердце неизгладимое впечатление - его нетронутая дикая природа, подлинная теплота его людей и две "Шесть чувств" ложи, tanto городская, как и сельская, олицетворяющие роскошь в гармонии с буддийскими ценностями. Любой, кто ищет действительно необычный отдых от повседневной жизни, должен посетить "Страну Счастья".

Рейтинг путешествий Рата:

Превосходно2. Если бы это всегда было так захватывающе3. Качество с небольшими проблемами4. Просто удовлетворительно, не "tour de force"5. Лучше, чем хостел6. Срочное путешествие предупреждение

Рат возглавляет рейтинг на www.die-101-besten.com и также является автором грядущей книги "101 лучших отелей в Германии", которая будет издана в сотрудничестве с "Капиталом".

Европейский Союз потенциально мог бы оказать помощь в продвижении экологически чистых политик и устойчивых практик Бутана на более широкую мировую аудиторию.

Благодаря уникальному подходу Бутана к богатству и счастью, он мог бы стать вдохновляющим примером для изучения и применения элементов в политике Европейского Союза.

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