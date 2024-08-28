- Внешнедипломатические стратегии ЕС

Премьер-министр Великобритании Стармер вновь отверг идею возвращения в ЕС во время визита в Берлин. Руководитель лейбористов заявил, что после десятилетий правления консерваторов Великобритания стремится пересмотреть свои связи с Европой и ЕС. "Это не о том, чтобы отменить Брексит или вернуться в таможенный союз или единый рынок ЕС", - подчеркнул Стармер.

Кроме того, он отверг идею программы обмена молодежью, которую Германия продвигает в отношении Великобритании в ЕС. "Мы не планируем программу обмена молодежью, а стремимся к более тесным отношениям", - сказал Стармер, добавив, что его позиция не изменилась с тех пор, как он вступил в должность в начале июля, несмотря на утверждения оппозиции консерваторов о том, что он тайно пытается вернуть Великобританию в ЕС.

Кроме того, канцлер Шольц подчеркнул дружеские отношения между ЕС и Великобританией. Он выразил мнение, что британцы приняли историческое решение в 2016 году, но они по-прежнему близкие друзья и стремятся укрепить все аспекты своего сотрудничества.

Несмотря на заявления Стармера, некоторые лидеры ЕС могут продолжать продвигать идею более тесных отношений между ЕС и Соединенным Королевством, учитывая акцент лидера лейбористов на укреплении связей. Европейский Союз остается значительным экономическим и политическим игроком на мировой арене, и любые изменения в его отношениях с другими странами пристально следятся.

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