- Влиятельный человек в социальных сетях подстрекает исландских огурцов к беде

Подводя итог, рецепт не сложен: он основан на огурцах, кунжутном масле, чесноке, рисовом уксусе и масле чили. Однако, как сообщает BBC, "Огуречный парень" - популярный тиктокер с 5,9 миллионами подписчиков - вызвал настоящий фурор в Исландии. Канадец Логан Моффит, известный как "Огуречный парень", превратил северную Атлантическую область Исландии из региона, где огурцы были дефицитом, в регион, где они стали настоящей проблемой. Местные influencers подхватили тренд, как сообщает BBC, что привело к настоящей огуречной лихорадке.

Фермеры в стране оказались не готовы к резко возросшему спросу, как сообщил BBC News исландский овощной кооператив Sólúfeðlag garðyrkjumanna (SFG). Представитель SFG Кристин Линда Свейнсдоуттир заявила, что исландские фермеры были ошеломлены таким спросом.

Огуречная лихорадка в Исландии

Менеджер по продуктам супермаркетной сети Hagkaup Вигнир Тор Биргиссон признал, что продажи некоторых ингредиентов рецепта удвоились. Однако он считает, что нехватка исландских огурцов связана не только с тиктоковской манией, как сообщает BBC; это сезонное явление.

Свейнсдоуттир также указывает на другие факторы: некоторые фермеры в настоящее время меняют рассаду огурцов. Конец летних каникул и возвращение детей в школу также оказывают дополнительное давление на поставки. "Все происходит одновременно", - сказала Свейнсдоуттир BBC. Тиктоковский тренд является одним из самых влиятельных факторов. "Это первый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то подобным". Если бы тренд появился раньше летом, нехватки огурцов не произошло бы. Но тренды в ТикТоке имеют ограниченный срок хранения. Поэтому представитель SFG ожидает, что поставки огурцов вернутся к норме "в течение примерно недели".

Супермаркетная сеть Hagkaup наблюдает удвоение продаж некоторых ингредиентов рецепта из-за огуречной лихорадки. Несмотря на влияние тиктоковского тренда, представитель SFG Кристин Линда Свейнсдоуттир считает, что сезонное явление и возвращение детей в школу также являются факторами, способствующими нехватке огурцов, и она ожидает, что поставки огурцов вернутся к норме в течение недели.

Читайте также: