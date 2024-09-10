- Влияние железных дорог после пожара на лес из-за ветровых пламен

Харцерские узкоколейные железные дороги (ХСБ) принимают меры после значительного пожара на Броккене и рассматривают возможность использования дизельных локомотивов даже при более низком риске пожара. Представитель компании подтвердил, что начиная со второго по высоте уровня предупреждения, будут использоваться четыре дизельных локомотива вместо паровозов. Ранее дизельные локомотивы использовались только при самом высоком уровне предупреждения о лесном пожаре.

"Это дополнительная мера безопасности," - заявил Томас Балцеровски (ХДС), председатель наблюдательного совета ХСБ. Он также призвал к дополнительному финансированию от государства для начала перевода исторических паровозов на альтернативные источники энергии. Учитывая последствия изменения климата и более жаркие лета, важно начать декарбонизацию в районе Гарца, объяснил Балцеровски. "Мы приближаемся к новому этапу: переход от угля к альтернативным источникам энергии для паровозов - это правильный путь."

Продолжаются дискуссии о железной дороге на Броккене как о предполагаемом виновнике

Все профилактические меры направлены на то, чтобы навсегда оправдать Харцерские узкоколейные железные дороги от любой причастности к лесному пожару в Национальном парке Гарц. В прошлом году около 503 000 туристов воспользовались историческими поездами, чтобы добраться до最高ой точки Германии, согласно ХСБ. На протяжении многих лет железная дорога на Броккене находилась под пристальным вниманием после лесных пожаров. Как показало исследование ТУ Дрезден в прошлом году, вдоль железнодорожного пути произошло множество пожаров. Возможными причинами могут быть незаконные костры, искры от угольных паровозов, искры от торможения, выброшенные сигареты пассажирами или поджог.

WWF призвал к быстрому разрешению вопроса о причине лесного пожара, чтобы лучше защитить национальный парк. Национальный парк является домом для более чем 10 000 различных видов животных, грибов и растений, сказал Сюзанна Винтер, руководитель программы лесов WWF. Каждый пожар наносит глубокие раны уже поврежденному лесу из-за жука-типографа, а противопожарные полосы разрушают развивающуюся дикую природу.

Разожженные небольшие пожары

Хотя дождь в понедельник вечером облегчил ситуацию на Броккене, позволив отозвать некоторых подразделений, операция на Кёнигсберге, спутниковом пике Броккена, все еще продолжается. Вчера днем город Вёрнигероде сообщил, что на некоторых участках из-за сильного ветра разожглись небольшие пожары. В настоящее время они тушатся водой с рельсов. Ранее были замечены первые тлеющие точки в пересеченной местности.

Большой пожар на Броккене является причиной интенсивных дискуссий о возможной причастности железной дороги на Броккене к лесному пожару. Несмотря на меры, принятые ХСБ, сообщалось о разожженных небольших пожарах, что подчеркивает необходимость постоянной бдительности и мер предосторожности против таких больших пожаров.

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