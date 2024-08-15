- Влияние потребления СМИ на школы Саксонии

Оптимизм в отношении будущего: проблема влияния потребления СМИ все чаще поднимается в саксонских школах. Социальные медиа-платформы, такие как TikTok или Instagram, находятся в центре внимания. Поток негативных новостей о войнах, кризисах и бедствиях вызывает тревогу у учащихся, согласно блогу Министерства образования Саксонии.

Жизнь в постоянном кризисе

"Я замечаю, что многие студенты чувствуют себя перегруженными и бессильными. Они чувствуют, что живут в постоянном кризисе, где они ничего не могут сделать, и ничего не делается для них. Их чувство беспомощности усиливается многочисленными новостными обновлениями, которые они получают ежедневно через социальные сети", - объяснила Ами Кирххофф, председатель Саксонского государственного студенческого совета.

Нейробиолог Марин Урнер видит дальнейшие последствия для молодого поколения из-за преобладания социальных сетей: "Во-первых, есть постоянная доступность. Интернет и смартфоны создают постоянное давление, сопровождаемое вопросами: что я могу пропустить прямо сейчас? Когда мои друзья отреагируют на мой пост, историю или видео?"

Потребление негативных новостей может привести к негативному восприятию мира

По словам Урнер, доказана связь между длительным использованием социальных сетей и чувством одиночества и психическими заболеваниями, такими как депрессия. Потребление негативных новостей в зависимости может привести к чрезмерно негативному восприятию мира и чувству беспомощности в этом важном этапе жизни.

Укрепление устойчивости с помощью позитивных новостей

В Обершules Elstra (район Баутцен) они борются с этой тенденцией, используя позитивные новости. Директор Яна Шван в прошлом году запустила "Будущий мастерскую", где студенты работают над проектами, выбранными ими самими, каждую пятницу, сосредоточившись на темах, таких как помощь другим, окружающей среде, животным или растениям.

"Мы не хотим просто говорить о том, как мы можем водить устойчивое развитие, мы хотим действовать", - доложила Шван. Чтобы укрепить устойчивость учащихся против доминирования плохих новостей, мастерская будущего начинается с "Хороших новостей", таких как сообщения о новых арктических защищенных зонах или меньше отходов в Германии.

"После этого мы сами действуем и создаем 'Хорошие новости' в Эльстре, делая что-то хорошее вместе с детьми прямо здесь на месте", - объяснила директор. Учащиеся уже использовали магнитную рыбалку, чтобы удалить металлический мусор из местных вод, построили отели для насекомых или домики для птиц, посадили дикие цветочные поля, яблони, пели в хосписе или украшали школьный двор.

Позитивные новости как противовес

Ами Кирххофф из государственного студенческого совета видит в этом конструктивный подход: "Негативные новости представлены более заметно в СМИ. Разумно говорить о позитивных новостях и создавать противовес". Это особенно эффективно, когда дети и молодые люди могут активно участвовать в создании своей школы. Вместо того, чтобы чувствовать себя бессильными, они могут испытать чувство самоэффективности.

"Чтобы побороть подавляющее чувство беспомощности и сосредоточиться на позитивных изменениях, Ами Кирххофф предлагает школам уделять больше внимания позитивным новостям и позволять учащимся вносить свой вклад в создание собственных 'Хороших новостей'".

"Реализация мероприятий, подобных 'Будущей мастерской' в Обершules Elstra, сосредоточенных на позитивных новостях и действиях, может существенно помочь учащимся оставаться устойчивыми против доминирования негативных новостей, тем самым повышая их чувство фокуса и самоэффективности".

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