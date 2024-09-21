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Влияние музыки на лечение симптомов деменции

 and  Anne Legman
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Доказательства научной основы влияния музыки на болезнь Альцгеймера и различные другие деменции...
Доказательства научной основы влияния музыки на болезнь Альцгеймера и различные другие деменции установлены.

Влияние музыки на лечение симптомов деменции

Люди с деменцией часто кажутся погруженными в свой собственный мир. Но есть подходы, чтобы вернуть их к социальному общению, даже временно, без применения лекарств.

Фильм "Живые внутри" (Душа Жива) раскрывает трансформирующую силу музыки для людей с деменцией. 90-летней женщине задают вопрос о её прошлом, и она отвечает: "Я не могу вспомнить. Я многое забыла. Извините." Но спустя мгновение воспоминания и истории начинают литься из неё, когда она надевает наушники и слушает музыку Луи Армстронга. Документальный фильм 2014 года трогателен.

Повышенная когнитивная функция, снижение тревожности и депрессии

Терапевтический потенциал музыки при Альцгеймере и других формах деменции получил научную поддержку. Авторы всеобъемлющего анализа, опубликованного в 2020 году, сообщили, что "было доказано, что музыкальная терапия может повышать когнитивные способности у людей с деменцией". Интервенция непосредственно результатировалась в улучшении воспринимаемого качества жизни и долгосрочном снижении депрессии. Слушание музыки оказалось наиболее эффективным, а пение также показало перспективы, согласно исследователям.

Обзор, посвященный исключительно Альцгеймеру, опубликованный в 2024 году, свидетельствует о том, что музыкальная терапия повышает когнитивную функцию у больных Альцгеймером. Результаты исследования свидетельствуют об улучшении общей когнитивной функции, коммуникации, ориентации и памяти. Мета-анализ показал, что музыкальная терапия также может помочь снизить тревожность у людей с деменцией. Команда исследователей проанализировала 12 научных статей и представила свои findings в журнале "Психология на передовой".

Мастер-классы для непрофессиональных музыкантов

Эти findings находят воплощение, например, в Баварской музыкальной ассоциации (НБМБ). Их проект "Песня для тебя" организует участие в концертах для людей с деменцией. Ульрике, музыкант, которая регулярно выступает в домах престарелых со своим любительским ансамблем, поделилась своим опытом: "На наших концертах были зрители, которые казались безучастными. Но знакомые старые песни из детства или даже рождественские гимны оживляли их, и они вспоминали слова."

Любители музыки могут даже принять участие в мастер-классах, организованных НБМБ, расположенном возле Вюрцбурга, Германия. В сотрудничестве с Университетом Вюрцбурга-Швейнфурта они разработали руководство по цифровым музыкальным ресурсам.

Профилактические меры против деменции

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас около 55 миллионов человек живут с деменцией, что прогнозируется до 78 миллионов к 2030 году и до 139 миллионов к 2050 году. Хотя она в основном связана со старением, деменция также может поражать молодых людей, составляя до 9% случаев до 65 лет, согласно ВОЗ.

Раньше считалось почти неизбежным, но теперь есть доказательства того, что деменцию можно часто предотвратить или хотя бы отсрочить с помощью различных вмешательств. К факторам риска деменции относятся отсутствие физической активности, ожирение и диабет, курение и потребление алкоголя, высокое кровяное давление, социальная изоляция, депрессия, низкое образование, травмы головы, потеря слуха и загрязнение воздуха.

Недавно комиссия "Ланцета" по профилактике, вмешательству и уходу за деменцией заявила, что 45% всех случаев деменции можно предотвратить или существенно отсрочить. Комиссия также выявила два дополнительных потенциально предотвратимых фактора: решение проблемы предстоящей потери зрения и управление высоким уровнем холестерина.

Всемирный день Альцгеймера 21 сентября

Деменция - это общий термин для различных состояний, влияющих на память, когнитивные способности и поведение. Альцгеймер составляет 60-70% случаев, согласно ВОЗ.

Всемирный день Альцгеймера 21 сентября направлен на повышение осведомленности и адвокацию потребностей больных Альцгеймером. Во многих городах и поселках по всему миру проходят мероприятия, такие как лекции и благотворительные концерты. Согласно Немецкому обществу Альцгеймера (Берлин), в Германии страдают 1,8 миллиона человек. "Хотя лекарства пока нет, медицинское лечение, советы, социальная помощь, профессиональная помощь и многое другое могут помочь больным и их семьям", - заявляет общество. "Музыка считается 'королевской дорогой' для больных деменцией", - подчеркивает оно.

Последние обновления:

  • Баварская музыкальная ассоциация будет транслировать концерт "Песня для тебя" 21 сентября с 10:30 до 11:30 через YouTube.
  • Федеральная музыкальная ассоциация хоров и оркестров (БМКО) совместно с Педагогическим университетом Карлсруэ и Университетом Гейдельберга представила специальную подготовку для хоров и инструментальных ансамблей в рамках проекта "Дольше оставаться в форме с музыкой!" Ансамбли могут подать заявку на финансирование музыкальных проектов до конца сентября.

Документальный фильм "Живые внутри" показывает влияние музыки на людей с деменцией, таких как 90-летняя женщина, которая вспоминает свое прошлое после прослушивания музыки Луи Армстронга. Терапевтический потенциал музыки при деменции и Альцгеймере был научно подтвержден для повышения когнитивных способностей, снижения тревожности и депрессии.

Чтобы воспользоваться этим, инициативы, подобные проекту "Песня для тебя" Баварской музыкальной ассоциации, организуют участие в концертах для людей с деменцией, а любители музыки могут также посещать мастер-классы, организованные ассоциацией. Эти усилия подчеркивают важную роль музыки в улучшении когнитивной функции и качества жизни людей, живущих с деменцией и Альцгеймером.

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