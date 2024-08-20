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Власти зафиксировали многочисленные лесные пожары в Канаде.

 and  Viktoria Klein
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Катастрофические пожары повредили примерно одну треть городской инфраструктуры в Джэспере,...
Катастрофические пожары повредили примерно одну треть городской инфраструктуры в Джэспере, Альберта, Канада.

Власти зафиксировали многочисленные лесные пожары в Канаде.

Канада вновь под угрозой лесных пожаров, как сообщают власти. Более 33 000 гектаров уже пострадали, что привело к закрытию одного из главных национальных парков.

В настоящее время по всей Канаде горит около 800 лесных пожаров, из которых 223 находятся вне контроля, согласно данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров (CIFFC). Даже популярный Национальный парк Джаспер на западе страны не избежал разрушительного воздействия огня и борется с ним уже несколько недель.

Из-за активности лесных пожаров Национальный парк Канадских Скалистых Гор находится временно закрыт для туристов, как указано на их официальном сайте. Все бронирования кемпингов до 3 сентября отменены. Пожары уничтожили площадь более 33 000 гектаров. После обязательной эвакуации жители смогли вернуться в город Джаспер в прошлую пятницу, сообщает Канадское Пресс-Агентство. Оценки показывают, что почти треть инфраструктуры города была уничтожена этими пожарами. Фотографии показали целые районы, превращенные в пепел, с руинами домов, обугленными машинами и сожженными деревьями. "Это похоже на апокалипсис или зону военных действий", - сказал один из жителей.

В прошлом году Канада столкнулась с лесными пожарами беспрецедентного масштаба в истории. Эксперты предупреждают, что частота и интенсивность пожаров увеличиваются из-за изменения климата.

Канадский межведомственный центр лесных пожаров продолжает сообщать о более чем 800 лесных пожарах по всей стране, многие из которых находятся вне контроля. Распространяющиеся языки пламени сожгли более 33 000 гектаров, в том числе части знаменитого Национального парка Джаспер, создавая ландшафт руин и пепла.

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