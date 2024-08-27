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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Власти в Васоне ведут переговоры с правоохранительными органами по вопросам безопасности

Мэр Мюнхена объявил ужесточение правил для предстоящего Октоберфеста. Последствия смертельного инцидента в Солінгене и его потенциальное влияние на фестиваль фольклора в Штутгарте все еще обсуждаются.

 and  James Williams
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Власти, службы безопасности и город продолжают оценивать влияние летального нападения в районе...
Власти, службы безопасности и город продолжают оценивать влияние летального нападения в районе Вазен в Соллингене.

- Власти в Васоне ведут переговоры с правоохранительными органами по вопросам безопасности

После подозрительного теракта в Солingen, в результате которого погибли трое человек, организаторы Cannstatter Volksfest пересматривают план безопасности. "У нас уже есть тщательно продуманная стратегия безопасности на Wasen, и в ближайшие недели, до открытия Volksfest, мы проведем подробные переговоры со службами безопасности города Штутгарта и полицией", - заявил представитель организационного комитета в Штутгарте. Несомненно, все профилактические меры и проверки будут учитывать расследование в Солingen и текущую ситуацию.

Представитель добавил: "Мы внимательно следим за трагическими событиями в Солingen и последующими расследованиями. Безопасность всегда была приоритетом на Cannstatter Volksfest и тщательно проверяется каждый год".

177-е издание Cannstatter Volksfest состоится с 27 сентября по 13 октября на Wasen. В прошлом году его посетило около 4,3 миллиона человек. Это второй по величине немецкий народный праздник после Октоберфеста в Мюнхене.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер (СДПГ) ранее объявил о внедрении усиленных мер безопасности из-за текущей ситуации, что может привести к более длительным очередям на входе. "Безопасность превыше всего", - подчеркнул Райтер. Wiesn известен во всем мире как крупнейший народный праздник и ежегодно привлекает миллионы посетителей. В этом году он пройдет с 21 сентября по 6 октября.

Представитель комиссии, курирующей Cannstatter Volksfest, учитывает расследование в Солingen и текущую ситуацию при пересмотре плана безопасности мероприятия. После объявления мэра Мюнхена Дитера Райтера об усилении мер безопасности на Октоберфесте комиссия может рассмотреть возможные последствия для очередей на входе на Cannstatter Volksfest.

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