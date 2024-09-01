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ПолитикаНовостиКонфликт

Власти США: шесть заложников освобождены из Газы с сообщениями о гибели

Продолжительные споры в Газе длятся уже много месяцев. Недавно израильские вооруженные силы якобы обнаружили несколько трупов, якобы опознанных как шестеро похищенных лиц, согласно американским отчетам.

 and  Michael Bootcampf
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- Власти США: шесть заложников освобождены из Газы с сообщениями о гибели

Сообщается, что военные Израиля, по-видимому, обнаружили останки шести заложников в секторе Газа, среди которых был американский-израильский гражданин с двойным гражданством Херш Голдберг-Полин, как указано в заявлении президента США Джо Байдена на рассвете. Ранее Министерство иностранных дел Израиля распространило заявление семьи, подтверждающее гибель дорогого сына и брата. Изначально израильские силы сообщили о обнаружении нескольких тел во время операции в секторе Газа.

В настоящее время военные операции продолжаются в районе, и ведется процесс извлечения и идентификации тел, который может занять несколько часов, как сообщили военные через социальные сети накануне. Сначала было неясно, принадлежат ли эти тела израильским заложникам. Это событие вызвало демонстрации в Израиле. Военные не предоставили дополнительной информации утром.

Конфликт в секторе Газа привел к значительным военным операциям, в результате которых были обнаружены шесть заложников, в том числе Херш Голдберг-Полин. Это открытие вызвало споры и эмоции, так как ожидаются более подробные сведения об идентичности обнаруженных тел.

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