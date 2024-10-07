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Власти США предупреждают о потенциальных опасностях, связанных с празднованием 7 октября.

Предстоящее поминовение террористического нападения, осуществленного Хамасом против Израиля, в сочетании с персистирующей нестабильностью в Ближнем Востоке может стимулировать инциденты насильственного экстремизма, как указано в совместном заявлении ФБР и Министерства внутренней безопасности,...

 and  Carmen Simpson
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На кибуце Реим, ИЗРАИЛЬ, 13 октября 2023 года, остатки разрушенных автомобилей и личных вещей...
На кибуце Реим, ИЗРАИЛЬ, 13 октября 2023 года, остатки разрушенных автомобилей и личных вещей разбросаны по территории музыкального фестиваля Супернова. Территория была опустошена после жестокого противостояния между Израилем и боевиками ХАМАС, граничащими с ГАЗОЙ, которое привело к многочисленным смертям и перемещениям. Израиль impose a blockade on GAZA и провел ответные авиаудары, сообщая о至少 1,400 погибших и более 400,000 вынужденно перемещенных. 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала комплексную атаку на Израиль из ГАЗЫ, в которой были задействованы наземные, морские и воздушные силы, в результате которой погибло около 1,300 человек и ранено около 2,800. Израильские soldiers and civilians были захвачены ХАМАСом и принудительно переправлены в ГАЗУ. Этот инцидент привел к объявлению войны премьер-министром Израиля Benjamin Netanyahu и последующему заявлению о временной военной администрации.

Власти США предупреждают о потенциальных опасностях, связанных с празднованием 7 октября.

Несмотря на отсутствие конкретных угроз для США, предупреждение появилось перед годовщиной 7 октября атаки в Израиле и призывами к насилию против Запада со стороны внешних террористических групп, отметили ведомства.

Предупреждение возникло в то время, когда Израиль ведет летальные атаки на штаб-квартиры «Хезболлы» в Ливане, и когда он размышляет над ответом на недавнее ракетное нападение Ирана.

По данным CNN, полицейские силы по всей стране усилили присутствие вокруг синагог и мусульманских мест поклонения в ответ на обострение tensions в Ближневосточном регионе, приближающуюся годовщину 7 октября и еврейские высокие праздники.

Нью-йоркская полиция усилила патрулирование в понедельник, сообщил источник в полиции CNN. Эти усиленные меры безопасности планируется продолжать в течение следующих двух недель. NYPD также будет сотрудничать с полицией штата для проверки взрывчатых веществ на мостах и туннелях, и будут задействованы вертолетные подразделения для обнаружения радиации, сообщил источник.

Кроме того, полицейское управление Лос-Анджелеса объявило на прошлой неделе, что оно усилит патрулирование, включая больше офицеров на дежурстве, передвижные командные пункты и конные патрули.

Аналогичным образом, полицейские департаменты в Чикаго, Майами и Филадельфии усилили свои меры безопасности.

В своем совместном заявлении в пятницу ФБР и ДHS заявили: «Еврейские, мусульманские или арабские учреждения — такие как синагоги, мечети/исламские центры и общинные центры — и большие общественные собрания, включая мемориалы, траурные собрания или другие законные демонстрации, являются привлекательными целями для насильственных атак или обмана угроз со стороны различных угрожающих акторов, в том числе насильственных экстремистов и правонарушителей, совершающих преступления на почве ненависти».

«Всегда будьте бдительны и сообщайте о подозрительной деятельности властям», — повторяет их заявление.

Ведомства считают, что иностранные террористические организации будут продолжать эксплуатировать tensions, связанные с Израилем, ХАМАС, «Хезболлой» и Ираном, чтобы побудить одиночных нападающих к актам насилия в США.

Так называемые «одиночки», которые не связаны ни с какой террористической группой, представляют собой особо сложную задачу для правоохранительных органов, как ранее сообщали источники в CNN.

«Группа террористов, общающаяся друг с другом, предоставляет множество возможностей для потенциальной эксплуатации с помощью наших возможностей слежения», — сказал один источник, но подчеркнул сложность обнаружения отдельного человека, который может не раскрывать свои планы атаки.

В условиях усиленных мер безопасности важно, чтобы члены общины оставались бдительными и сообщали о любых подозрительных действиях властям.

В свете текущей глобальной ситуации важно, чтобы мы, правоохранительные органы, оставались бдительными и тесно сотрудничали с другими ведомствами, чтобы предотвратить потенциальные атаки.

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