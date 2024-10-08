Власти США по национальной безопасности выражают обеспокоенность по поводу того, что китайские киберпреступники проникают в американские телекоммуникационные корпорации.

Американские следователи подозревают, что хакеры могли получить доступ к запросам на прослушивание, как сообщают два анонимных источника. Тем не менее, официальные лица все еще работают над определением объема данных, которые хакеры могли получить. Среди потенциальных целей - телекоммуникационные гиганты AT&T, Verizon и Lumen.

Этот киберинцидент вызвал обеспокоенность возможным ущербом национальной безопасности. Это последнее в серии продвинутых кибератак на американские федеральные агентства, которые связывают с Китаем. Ситуация происходит на фоне обострения tensions между Вашингтоном и Пекином из-за кибершпионажа и других вопросов национальной безопасности.

Американские телеком-компании играют значительную роль в поддержании инфраструктуры интернета и телефонной связи. Правоохранительные органы часто запрашивают доступ к определенным данным через ордера для уголовных и расследований национальной безопасности.

В свете чувствительной природы некоторых из этих расследований они представляют интерес для Китая. В последние годы китайские правительственные агенты были обвинены в США в преследовании китайских граждан в США и взломе политических диссидентов и американских компаний.

AT&T и Lumen отказались от комментариев, в то время как Verizon не ответила на несколько запросов на комментарий.

Оба Министерство юстиции и ФБР отказались от комментариев.

Китайское посольство в Вашингтоне Д.С. отрицает причастность хакеров, поддерживаемых Пекином, к взлому американских телеком-компаний, называя такую информацию искажением фактов. Специалист по связям с общественностью посольства Лю Пэнью обвинил США в использовании кибербезопасности для очернения репутации Китая.

Известие о хакерской активности впервые появилось в The Wall Street Journal.

Американские власти поделились подробностями китайской хакерской кампании с комитетами Палаты представителей и Сената по разведке, подтвердили два источника. Эксперты по кибербезопасности из Microsoft и Mandiant, принадлежащей Google, помогают в расследовании.

Те, кто расследует взломы, впечатлены мастерством, настойчивостью и способностью хакеров проникать в компьютерные сети. Определенная китайская хакерская команда, подозреваемая в причастности, известна в индустрии кибербезопасности как Salt Typhoon.

Тем не менее, китайское правительство, как сообщается, имеет в своем распоряжении многочисленные другие хакерские команды, способные проводить шпионаж или нарушать компьютерные сети, согласно данным американских официальных лиц и частных экспертов. Директор ФБР Кристофер Рэй сообщает, что хакеры, поддерживаемые китайским правительством, в 50 раз превосходят киберпрофессионалов ФБР.

Другая хакерская группа, поддерживаемая китайским правительством, якобы находилась в американских транспортных и коммуникационных сетях, дожидаясь возможности нарушить любой потенциальный американский ответ на потенциальное китайское вторжение на Тайвань, как сообщают американские официальные лица.

В прошлом году еще одна китайская группа якобы взломала неклассифицированные почтовые ящики высших американских дипломатов перед важным визитом госсекретаря Антони Блинкена в Китай, сообщает CNN.

В ответ на подробные обвинения американского правительства Китай все чаще обвиняет правительство США в проведении кибератак против китайских организаций.

Кибератаки и информационные операции часто являются спорным вопросом на двусторонних встречах. Во время своей встречи в Калифорнии в прошлом году китайский лидер Си Цзиньпин заверил американского президента Джо Байдена, что Китай не будет вмешиваться в президентские выборы 2024 года, как сообщает CNN.

Кибератака на американские телеком-компании потенциально может предоставить информацию о китайском интересе к политике, учитывая их якобы целевые запросы на ордера. Чувствительная природа этих расследований, связанных с вопросами национальной безопасности, делает их интересными для любой могущественной страны.

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