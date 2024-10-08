Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Власти США по национальной безопасности выражают обеспокоенность по поводу того, что китайские киберпреступники проникают в американские телекоммуникационные корпорации.

Профессиональная команда хакеров, якобы связанная с китайским правительством, якобы проникла в несколько американских телекоммуникационных компаний в последние несколько месяцев, очевидно, чтобы получить конфиденциальные данные, касающиеся национальной безопасности, согласно многочисленным...

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
В Цзянцзякоу, Китай, во время Зимних Олимпийских игр 2022 года 2 февраля были ярко представлены...
В Цзянцзякоу, Китай, во время Зимних Олимпийских игр 2022 года 2 февраля были ярко представлены американский и китайский флаги.

Власти США по национальной безопасности выражают обеспокоенность по поводу того, что китайские киберпреступники проникают в американские телекоммуникационные корпорации.

Американские следователи подозревают, что хакеры могли получить доступ к запросам на прослушивание, как сообщают два анонимных источника. Тем не менее, официальные лица все еще работают над определением объема данных, которые хакеры могли получить. Среди потенциальных целей - телекоммуникационные гиганты AT&T, Verizon и Lumen.

Этот киберинцидент вызвал обеспокоенность возможным ущербом национальной безопасности. Это последнее в серии продвинутых кибератак на американские федеральные агентства, которые связывают с Китаем. Ситуация происходит на фоне обострения tensions между Вашингтоном и Пекином из-за кибершпионажа и других вопросов национальной безопасности.

Американские телеком-компании играют значительную роль в поддержании инфраструктуры интернета и телефонной связи. Правоохранительные органы часто запрашивают доступ к определенным данным через ордера для уголовных и расследований национальной безопасности.

В свете чувствительной природы некоторых из этих расследований они представляют интерес для Китая. В последние годы китайские правительственные агенты были обвинены в США в преследовании китайских граждан в США и взломе политических диссидентов и американских компаний.

AT&T и Lumen отказались от комментариев, в то время как Verizon не ответила на несколько запросов на комментарий.

Оба Министерство юстиции и ФБР отказались от комментариев.

Китайское посольство в Вашингтоне Д.С. отрицает причастность хакеров, поддерживаемых Пекином, к взлому американских телеком-компаний, называя такую информацию искажением фактов. Специалист по связям с общественностью посольства Лю Пэнью обвинил США в использовании кибербезопасности для очернения репутации Китая.

Известие о хакерской активности впервые появилось в The Wall Street Journal.

Американские власти поделились подробностями китайской хакерской кампании с комитетами Палаты представителей и Сената по разведке, подтвердили два источника. Эксперты по кибербезопасности из Microsoft и Mandiant, принадлежащей Google, помогают в расследовании.

Те, кто расследует взломы, впечатлены мастерством, настойчивостью и способностью хакеров проникать в компьютерные сети. Определенная китайская хакерская команда, подозреваемая в причастности, известна в индустрии кибербезопасности как Salt Typhoon.

Тем не менее, китайское правительство, как сообщается, имеет в своем распоряжении многочисленные другие хакерские команды, способные проводить шпионаж или нарушать компьютерные сети, согласно данным американских официальных лиц и частных экспертов. Директор ФБР Кристофер Рэй сообщает, что хакеры, поддерживаемые китайским правительством, в 50 раз превосходят киберпрофессионалов ФБР.

Другая хакерская группа, поддерживаемая китайским правительством, якобы находилась в американских транспортных и коммуникационных сетях, дожидаясь возможности нарушить любой потенциальный американский ответ на потенциальное китайское вторжение на Тайвань, как сообщают американские официальные лица.

В прошлом году еще одна китайская группа якобы взломала неклассифицированные почтовые ящики высших американских дипломатов перед важным визитом госсекретаря Антони Блинкена в Китай, сообщает CNN.

В ответ на подробные обвинения американского правительства Китай все чаще обвиняет правительство США в проведении кибератак против китайских организаций.

Кибератаки и информационные операции часто являются спорным вопросом на двусторонних встречах. Во время своей встречи в Калифорнии в прошлом году китайский лидер Си Цзиньпин заверил американского президента Джо Байдена, что Китай не будет вмешиваться в президентские выборы 2024 года, как сообщает CNN.

Кибератака на американские телеком-компании потенциально может предоставить информацию о китайском интересе к политике, учитывая их якобы целевые запросы на ордера. Чувствительная природа этих расследований, связанных с вопросами национальной безопасности, делает их интересными для любой могущественной страны.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно