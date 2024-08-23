Власти США объявили о планах по введению дополнительных диагностических тестов и методов лечения COVID-19, направленных на помощь в управлении страной в осенний и зимний сезоны.

Доктор Мэнди Коэн, возглавляющая Центры по контролю и профилактике заболеваний США, порекомендовала в пятницу оставаться бдительными в предстоящий зимний период, используя наши ресурсы, такие как вакцины, тесты и лекарства против распространенных заболеваний, которые могут привести к зимним смертям и госпитализациям.

Бесплатные тесты на COVID-19 в ближайшее время не будут доступны, но вернутся как раз к осенне-зимним социальным мероприятиям. Противовирусный препарат Паксилович, закупленный правительством, будет предоставляться бесплатно лицам без страховки и тем, кто находится на Medicare или Medicaid.

ЦДК выделяет дополнительное финансирование на здравоохранение штатов и местных органов власти для предоставления бесплатных вакцин от COVID-19 неимущим и малообеспеченным взрослым. Бесплатные вакцины продолжат предоставляться детям из малообеспеченных семей через программу правительства "Вакцины для детей".

Коэн напомнила, что все возрастные группы подвержены риску, в том числе наши маленькие дети. Летом наибольшее количество посещений отделений неотложной помощи из-за COVID-19 было зарегистрировано среди детей в возрасте до 5 лет.

Прогнозисты ЦДК предсказывают сравнимое или более низкое количество госпитализаций из-за респираторных заболеваний зимой в США. Однако Кэмпбелл отметил, что эти прогнозы могут измениться, если показатели вакцинации окажутся ниже ожидаемых или появится тяжелый вариант COVID-19 или гриппа.

Вакцины от COVID-19, гриппа и РСВ

Обновленные вакцины от COVID-19, защищающие от текущих вариантов, были утверждены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в четверг, в разгар летней волны инфекций.

Эти вакцины вскоре появятся в аптеках вместе с обновленными вакцинами от гриппа. Одновременное получение обеих вакцинаций разрешено, сказал Коэн.

Доктор Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических продуктов FDA, подчеркнул необходимость вакцинации для предотвращения тяжелых последствий COVID-19, в том числе долгого COVID.

"Единственный способ получить долгий COVID - это заболеть COVID", - объяснил Маркс. "Вакцинация поможет предотвратить COVID".

Хотя федеральная программа "Мост доступа" завершилась, Коэн сообщила, что ЦДК распределит 62 миллиона долларов среди штатов и местных органов здравоохранения для бесплатной вакцинации от COVID-19 взрослых, которые не могут себе это позволить.

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Коэн призвала людей связываться со своими местными органами здравоохранения, органами здравоохранения штатов и центрами здравоохранения, соответствующими требованиям, для получения доступа к вакцинам. Взрослые с частным и государственным страхованием, таким как Medicare и Medicaid, по-прежнему имеют доступ к вакцинам от COVID-19 без дополнительной оплаты.

Также будут доступны вакцины против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), ежегодно госпитализирующего и убивающего младенцев и пожилых людей.

Вакцинация против РСВ рекомендуется для младенцев в возрасте до 8 месяцев, проходящих свой первый сезон РСВ, для взрослых в возрасте 75 лет и старше и для взрослых в возрасте 60 лет и старше с сопутствующими заболеваниями или проживающих в домах престарелых. Некоторые дети в возрасте до 20 месяцев, находящиеся в группе повышенного риска тяжелого заболевания, также могут потребовать дополнительную дозу.

В отличие от вакцин против гриппа и COVID-19, вакцины против РСВ не нужно будет получать ежегодно. Защита от вакцин против РСВ, как подтвердил ЦДК, продлится несколько сезонов. Если вы получили вакцину против РСВ в прошлом году, ЦДК рекомендует сделать ее этой осенью.

Получение бесплатных тестов на COVID-19

Веб-сайт правительства "Covidtests.gov" будет активирован в конце сентября, что позволит каждой семье заказать до четырех бесплатных домашних тестов, которые будут доставлены по почте.

Это будет седьмое распределение бесплатных тестов на COVID-19, популярная программа, которая уже отправила более 900 миллионов тестов с 2021 года, заявил Дун О'Коннелл, помощник секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб США по планированию и реагированию.

Будут доступны дополнительные бесплатные тесты в общественных местах, таких как библиотеки, банки продовольствия и учреждения длительного ухода.

"Прохождение быстрого теста - отличный способ для всех нас защитить своих друзей, семью и близких, когда мы собираемся, чтобы отметить праздники", - сказал О'Коннелл.

Бесплатный доступ к лечению COVID-19

О'Коннелл объявил, что программа правительства "Паксесс", управляемая фармацевтической компанией Pfizer, продолжит распределять бесплатный Паксилович до конца года лицам, у которых положительный результат теста на COVID-19 и которые не имеют страховки или находятся на Medicare или Medicaid.

Pfizer возьмет на себя ответственность за программу с 2025 года и продолжит распределять закупленные правительством Паксилович неимущим или малообеспеченным лицам.

Фармацевтическая компания Merck управляет программой помощи пациентам для помощи лицам в получении своего противовирусного препарата от COVID-19, Левирио.

Распределение правительством бесплатных вакцин от COVID-19 распространяется на неимущих и малообеспеченных взрослых, чтобы предотвратить тяжелое заболевание и долгий COVID. Лицам рекомендуется вакцинироваться против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который ежегодно госпитализирует и убивает младенцев и пожилых людей, с рекомендациями для определенных возрастных групп и лиц, находящихся в группе риска.

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