Глобальный дискомфорт в регионе Ближнего Востока - Власти США: большинство условий переговоров по заложникам урегулированы

Согласно американским властям, соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС, включающее прекращение огня и обмен пленными, находится на стадии почти полной завершенности, на 90%. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что из 18 пунктов 14 уже согласованы. Несмотря на этот значительный прогресс, остаются препятствия в вопросах условий обмена израильскими заложниками и палестинскими заключенными, а также неопределенность в отношении вывода израильской армии из сектора Газа.

Американский чиновник сообщил, что примерно 300 палестинских заключенных могут быть освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. Согласно плану, "X" количество палестинских заключенных будет освобождено за каждого заложника, в том числе тех, кто отбывает пожизненное заключение. Он сожалел о недавнем убийстве шести заложников, что усложняет переговоры из-за уменьшения числа заложников, доступных для обмена. "Это разбивает сердце и разрушительно". Кроме того, ХАМАС угрожает казнить больше заложников.

Израиль утверждает, что удерживает более 100 заложников.

На начальной стадии чиновник заявил, что все женские заключенные, раненые и мужчины в возрасте 50 лет и старше должны быть освобождены. Кроме того, предусмотрены условия для мирной эвакуации раненых членов ХАМАС из сектора Газа.

В октябре прошлого года ХАМАС и экстремистские палестинские организации атаковали Израиль, в результате чего погибли более 1200 человек и были похищены примерно 250 заложников в сектор Газа. Израиль ответил авиационными ударами и наземной атакой в Газе. Согласно израильским данным, 101 человек все еще удерживается ХАМАС. Точное количество выживших неясно.

Переговоры между Израилем и ХАМАС, которые велись в течение месяцев под эгидой США, Катара и Египта, чтобы добиться перемирия и освобождения заложников, пока не привели к существенным результатам.

Под давлением после гибели шести дополнительных заложников израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху испытывает растущую критику. Он подчеркивает важность защиты стратегических интересов и настаивает на сохранении контроля над так называемым коридором Филадельфии, 14-километровой полосой, граничащей с сектором Газа и Египтом. tanto ХАМАС, как и Египет, требуют, чтобы Израиль вывел свои войска из этой зоны.

Американский чиновник уточнил, что коридор Филадельфии не упоминается явно в соглашении, хотя в нем предусмотрено выведение израильских военных сил из густонаселенных районов сектора Газа. Ведется дискуссия о том, подпадает ли коридор Филадельфии под эту категорию. "В результате этого расхождения Израиль недавно предложил план, направленный на значительное сокращение своего присутствия в этом коридоре", - отметил он. Полный вывод израильских войск запланирован только на следующую фазу соглашения.

Европейский союз выразил озабоченность в связи с продолжающейся ситуацией с заложниками и ее влиянием на гражданские жизни. Несмотря на прогресс в соглашении о перемирии между Израилем и ХАМАС, Европейский союз требует комплексного и гуманного решения, гарантирующего освобождение всех пленников.

В свете текущего состояния переговоров Европейский союз предложил направить своих посредников, чтобы ускорить процесс и способствовать заключению постоянного мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, гарантируя безопасность и благополучие всех заложников и заключенных.

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