Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Власти США: большинство условий переговоров по заложникам урегулированы

Переговоры о прекращении огня в Газе и обмене пленными между Израилем и ХАМАСortion застопорились уже несколько месяцев. Основные опасения предостерегают со стороны США.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
По данным американских властей, в переговорах между Израилем и ХАМАСом есть две точки пересечения
По данным американских властей, в переговорах между Израилем и ХАМАСом есть две точки пересечения

Глобальный дискомфорт в регионе Ближнего Востока - Власти США: большинство условий переговоров по заложникам урегулированы

Согласно американским властям, соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС, включающее прекращение огня и обмен пленными, находится на стадии почти полной завершенности, на 90%. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что из 18 пунктов 14 уже согласованы. Несмотря на этот значительный прогресс, остаются препятствия в вопросах условий обмена израильскими заложниками и палестинскими заключенными, а также неопределенность в отношении вывода израильской армии из сектора Газа.

Американский чиновник сообщил, что примерно 300 палестинских заключенных могут быть освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. Согласно плану, "X" количество палестинских заключенных будет освобождено за каждого заложника, в том числе тех, кто отбывает пожизненное заключение. Он сожалел о недавнем убийстве шести заложников, что усложняет переговоры из-за уменьшения числа заложников, доступных для обмена. "Это разбивает сердце и разрушительно". Кроме того, ХАМАС угрожает казнить больше заложников.

Израиль утверждает, что удерживает более 100 заложников.

На начальной стадии чиновник заявил, что все женские заключенные, раненые и мужчины в возрасте 50 лет и старше должны быть освобождены. Кроме того, предусмотрены условия для мирной эвакуации раненых членов ХАМАС из сектора Газа.

В октябре прошлого года ХАМАС и экстремистские палестинские организации атаковали Израиль, в результате чего погибли более 1200 человек и были похищены примерно 250 заложников в сектор Газа. Израиль ответил авиационными ударами и наземной атакой в Газе. Согласно израильским данным, 101 человек все еще удерживается ХАМАС. Точное количество выживших неясно.

Переговоры между Израилем и ХАМАС, которые велись в течение месяцев под эгидой США, Катара и Египта, чтобы добиться перемирия и освобождения заложников, пока не привели к существенным результатам.

Под давлением после гибели шести дополнительных заложников израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху испытывает растущую критику. Он подчеркивает важность защиты стратегических интересов и настаивает на сохранении контроля над так называемым коридором Филадельфии, 14-километровой полосой, граничащей с сектором Газа и Египтом. tanto ХАМАС, как и Египет, требуют, чтобы Израиль вывел свои войска из этой зоны.

Американский чиновник уточнил, что коридор Филадельфии не упоминается явно в соглашении, хотя в нем предусмотрено выведение израильских военных сил из густонаселенных районов сектора Газа. Ведется дискуссия о том, подпадает ли коридор Филадельфии под эту категорию. "В результате этого расхождения Израиль недавно предложил план, направленный на значительное сокращение своего присутствия в этом коридоре", - отметил он. Полный вывод израильских войск запланирован только на следующую фазу соглашения.

Европейский союз выразил озабоченность в связи с продолжающейся ситуацией с заложниками и ее влиянием на гражданские жизни. Несмотря на прогресс в соглашении о перемирии между Израилем и ХАМАС, Европейский союз требует комплексного и гуманного решения, гарантирующего освобождение всех пленников.

В свете текущего состояния переговоров Европейский союз предложил направить своих посредников, чтобы ускорить процесс и способствовать заключению постоянного мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, гарантируя безопасность и благополучие всех заложников и заключенных.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На первоначальном этапе Шольц открыто обсуждает результаты выборов в Тюрингии и Саксонии. Он только...
Политика

Я выражаю серьезную обеспокоенность растущим влиянием AfD.

В Тюрингии и Саксонии примерно 30% поддерживают Альтернативу для Германии. Канцлер Шольц расставил акценты, назвав три возможных причины этой тенденции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Американская администрация утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы.
Политика

Американская администрация утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы.

Соединенные Штаты часто обвиняют Россию во вмешательстве в свои избирательные процессы. В ответ администрирование вводит существенный набор санкций. Особое внимание уделяется государственной телеканалу RT.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Озадаченный на Среде граждан: Оlaf Scholz
Политика

На улицах обильно молодых людей

На улицах обильно молодых людей На перекрестке с светофором царит какое-то недопонимание, и это транслируется общественности. Во время публичного чата воспитательница детского сада поделилась своими мыслями с канцлером Олафом Шольцем: "Как будто стая подростков: один говорит одно, другой — другое, и все это расходится по кругу", — заявила она. Канцлер

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Знакомые политические деятели Саксонии, в настоящее время обладающие влиянием в правящей коалиции.
Политика

Знакомые политические деятели Саксонии, в настоящее время обладающие влиянием в правящей коалиции.

- Знакомые политические деятели Саксонии, в настоящее время обладающие влиянием в правящей коалиции. Христианско-демократический союз Германии (ХДС) возглавил выборы в Саксонии, а Альтернатива для Германии (АфД) заняла второе место. Социал-демократическая партия (СДПГ) оказалась на четвертом месте, за ней последовали Зеленые, Левые и, в итоге, Свободные избиратели, которые получили прямое место.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Штормовой дождь в Бремене: более 200 экстренных звонков и затопленные подвалы
Федеральные земли Германии

Множество звонков о помощи и затопленные подвальные зоны.

Затопление в Бремене: за несколько часов выпалоamount равное месячному боборысью. Подвалы затоплены, квартиры сырые – город борется с сильным дождем.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Свидетель десятиминутного овационного аплодисмента в Венеции
Культура

Свидетель десятиминутного овационного аплодисмента в Венеции

На премьере в Венеции Леди Гага, Хоакин Феникс и режиссер Тодд Филипс представили свой фильм 'Джокер: Двухликий', вызвав длительные аплодисменты зрителей.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Самый длинный прыжок Рианны был зафиксирован в 2023 году, результат составляет 8,72 метра.
Спорт

Прыгунчик на длинные дистанции Рехм завоевал четвертую золотую медаль подряд

Прыгунчик на длинные дистанции Рехм завоевал четвертую золотую медаль подряд Маркус Рем выступил в роли главного фаворита в соревнованиях по прыжкам в длину на Паралимпиаде и, безусловно, оправдал ожидания. Несмотря на то, что отметка девяти метров так и осталась недостижимой, 36-летний спортсмен мог праздновать после своей впечатляющей выступления. Как действующий

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно