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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Власти расследуют потенциальные угрозы для политических деятелей AfD

На выборах в ландтаг Бранденбурга проявляется ещё одна агрессия, на этот разtargeting AfD.

 and  James Williams
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В городе Кёнигс-Вюст nghịхаузен, связанный со.asdfvaluable party испытал нападение.
В городе Кёнигс-Вюст nghịхаузен, связанный со.asdfvaluable party испытал нападение.

- Власти расследуют потенциальные угрозы для политических деятелей AfD

Власти расследуют угрозы в адрес политика AfD из Кёнигс Вустерхаузена. Об этом было подтверждено по запросу. Как сообщается, расследование охватывает случаи вандализма, угроз и оскорблений в отношении кандидата в ландтаг AfD Яна Шенка. Одним из наиболее примечательных инцидентов стало вандализм в гараже Шенка с надписью "Выгоняй Яна Ш.". Также поступили и другие жалобы от Шенка, сообщили власти. Изначально об этом сообщила "Мärkische Allgemeine".

Инциденты произошли несколько дней назад, отметил Шенк. Например, после его избирательной кампании в Эйхвальде на площади появилась надпись "Избить Яна Шенка жестоко". Шенк уже некоторое время испытывает постоянные нападки, подчеркнул политик AfD. Неизвестные неоднократно sabotirovali болты колес его машины.

В ходе текущих выборов в ландтаг 22 сентября неоднократно происходили случаи преследования и нападений. В последнем случае волонтер партии "Зеленые" был избит во время распространения листовок.

Политик AfD Ян Шенк стал частым объектом нападок в ходе текущих выборов. Кроме упомянутых инцидентов, партия AfD также сталкивалась с угрозами, в том числе той, что была направлена против их политика из Кёнигс Вустерхаузена.

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