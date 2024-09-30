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Власти проводят операцию против палестинских сторонников в Берлине

 and  Ann Bradley
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В центре палестинской демонстрации в Берлине появились обвинения в том, что один человек причастен...
В центре палестинской демонстрации в Берлине появились обвинения в том, что один человек причастен к поджогу различных предметов на Sonnenallee.

Власти проводят операцию против палестинских сторонников в Берлине

Ранним утром в Берлине сотрудники правопорядка провели рейды по нескольким адресам. Основными целями были места жительства пяти человек, подозреваемых в поддержке палестинских причин. Один из подозреваемых обвиняется в поджогах в районе Нойкёльн, в то время как другие лица предстают перед обвинениями в разжигании ненависти и физическом насилии.

Авторитеты Берлина и следователи инициировали серию рейдов против пяти подозреваемых в поддержке палестинского дела. Задержаний не последовало, но были собраны доказательства.

Ордера на обыск были выполнены в районах Фридрихсхайн, Бritz, Гропиусштадт, Тegal и Шёнеберг. В операциях приняли участие более 125 офицеров, в том числе следователи уголовной полиции, которые обыскали жилища пяти подозреваемых.

20-летний молодой человек находится под подозрением в создании беспорядков. Он, якобы, является частью группы из около 150 человек, которые прошли по Sonnenallee в Нойкёльне 11 июля 2024 года, поджигая разные предметы и причиняя ущерб.

18-летний молодой человек также находится под следствием за создание беспорядков и попытку причинения тяжкого вреда здоровью. 12 сентября 2024 года он якобы бросил стойку микрофона из группы из около 40 человек в сторону Сенатора по культуре и социальной кохези, Джо Чиало, во время открытия Центра культуры и урбанизма. Стойка микрофона попала в женщину, и группа якобы кричала оскорбительные лозунги и называла жертву "расисткой".

31-летний мужчина расследуется в двух случаях предполагаемого разжигания ненависти. Он подозревается в публикации комментариев, выражающих желание возвращения Адольфа Гитлера и надежду на новое Холокост на двух отдельных постах в ARD "Tagesschau" и Instagram 12 декабря 2023 года. Еще один 40-летний мужчина также расследуется за разжигание ненависти, в то время как 25-летний обвиняется в использовании символов неконституционных организаций.

Рейды, проведенные властями Берлина, продолжались, целясь на места подозреваемых, чтобы собрать больше доказательств в делах о рейдах. Несмотря на отсутствие арестов, операции принесли ценную информацию для дальнейших расследований.

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